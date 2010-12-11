Ahmet Kaya ölümünün 10. yılında anıldı

T24

Başbakan Erdoğan geceye katılmadı

Gülten Kaya: Kimseye kırgın değilim

Şerefsiz manşeti yuhalandı

Saka: Sürgünü ben iyi bilirim



Hayko'dan Ahmet Kaya şarkısı

Ahmet Kaya, 1999'da ödül aldığı Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde "Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim" sözlerinin ardından davetlilerin çatal-bıçaklı saldırısına hedef olmuştu.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2000 yılında Paris'te yaşamını yitiren Ahmet Kaya'yı anma etkinliklerine son dakikaya kadar katılmak istediğini, ancak Mardin'de yaptığı konuşma sonrası programının yoğunluğu ve hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle katılamayacağını açıkladı. Erdoğan'ın, son günlerdeki öğrenci protestolarının da etkisiyle olası bir protestoyu dikkate alarak geceye katılmaktan vazgeçtiği yorumlara yapıldı. Törene hükümet adına Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay katıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gelmediği anma törenine BDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile Sırrı Sakık da katıldı.Anma gecesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kültür Bakanı Günay, "Hepimiz ülkemizin yaşadığı kötü günleri geride bırakmak, barış türküleri söylemek, geçmişte barış türküleri söyleyen ve çeşitli çileler çeken arkadaşımızı sevgi ve rahmet ile anıyoruz" dedi. Günay, Başbakan Erdoğan'ın geceye katılmaması ile ilgili olarak da, "Sayın Başbakan ile Mardin'e gittik. Ben saat 3'te yola çıktım, hava şartları sebebiyle Diyarbakır üzerinden buraya geldim. Başbakan'ın programı devam ediyor. Ben bu programa hem Sayın Başbakan, hem de kendi adıma geldim. Başbakan'ın içten duygularını Gülten Kaya'ya ilettim" diye konuştu.Sanatçını eşi Gülten Kaya, Başbakan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun da anmaya katılamaması ile ilgili olarak kimseye bir kırgınlığının olmadığını söyledi.Gecede yoğun ilgi gören Gülten Kaya, gazetecilerin Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceye katılmamasına ilişkin sorularına, "Her iki konuğum da katılmak istemişlerdi, ancak programlarının uymadığını görüyorum. Bu yorumlanacak bir durum değil. Biri ana muhalefet partisi başkanı çok yoğun, biri de Başbakan. Başbakan Mardin'de, zaten hava şartları da malum. Bunu bize dün itibari ile de iletmişlerdi. Hiçbir kırgınlığım yok, herkese davetimi yaptım" cevabını verdi. Kaya, gazetecilerin bugün yaşanan değişimi sormaları üzerine şunları söyledi:"Bu değişimin yaşanması için keşke Ahmet Kaya gibi bir bedel ödenmese idi. Umuyoruz ki bundan sonra böyle şeyler yaşanmaz. Zaten burada siyasetçisi, sivil toplumu, halkı bütün renkleri buluşturma sebebi buydu. Yani Ahmet Kaya üzerinden ve sanat üzerinden iyi duygular yaşatmaktı."Kaya, eşine çatal fırlatılması olayından bugüne gelen süreçle ilgili soru üzerine ise, "Nispi bir değişme var, ama bu yeterli değil" diye konuştu.Gecede salonun girişine, 1999'da Ahmet Kaya'nın protesto edildiği geceye atıfta bulunmak ve orada yaşananları eleştirmek amacıyla hazırlanan "çatallı-kaşıklı" sahne damgasını vurdu. Gülten Kaya ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in birbirlerini selamlayarak kucaklaşması zılgıt ve alkışlar ile karşılandı.Belgesel gösterimi sırasında Magazin Gazetecileri Gecesi'nde Ahmet Kaya'nın linç edildiği görüntüler de gösterildi. Bu bölüm gösterildiğinde salondan yuh sesleri yükseldi. Salonda en çok yuhalanmayı ise Hürriyet Gazetesi'nin 'Vay şerefsiz' manşeti aldı.Fuat Saka da gecede sahneye çıktı. Şarksını söyledikten sonra ''Sürgünü ben çok iyi biliyorum'' diyerek sahneyi terk etti.Ardından Ahmet Kaya'nın şarkısıyla bir pandomim gösterisi yapıldı. Pandomim gösterisinin ardından rock müziğinin asi çocuğu Hayko Cepkin sahne aldı. Cepkin piyano eşliğinde Ahmet Kaya'nın 'Memleket Hasreti' parçasını seslendirdi.Hayko Cepkin'den sonra Ümit Kıvanç'ın hazırladığı 'Uçurtmam Tellere Takıldı' belgeselinin gösterimi yapıldı.