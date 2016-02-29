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Ahmet Kaya Köprüsü'ne saldırı

Köprü, geçen sene de hedef haline gelmişti

29 Şubat 2016 19:16

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Ahmet Kaya Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenlendi. Olayda köprü kullanılamaz hale gelirken, çevredeki ev ve iş yerlerinde de hasar oluştu.

Hürriyet'in haberine göre, Fırat Mahallesi'ndeki Ahmet Kaya Köprüsü’ne yerleştirilen el yapımı patlayıcı, infilak ettirildi. Şiddetli patlama nedeniyle tahribat oluşan köprü kullanılmaz hale gelirken, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde de hasar oluştu.

 20 Ağustos tarihinde de Ahmet Kaya Köprüsü'ne bombalı saldırı düzenlemişti. Patlama nedeniyle köprüde delik açılırken, çevrede bulunan ev, işyeri ve araçlarda büyük hasar meydana gelmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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