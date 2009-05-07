Ahmet Kaya dayağı mı?

Serdar Ortaç, 'Yılın Pop Sanatçısı' seçildiği Kral TV Müzik Ödülleri töreninde saldırıya uğradı. Ortaç'ı darp eden kişinin 'Bu Ahmet Kaya'ya çatal atmamış mıydı, döveceğim' dediği öne sürüldü



Lütfi Kırdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Kral TV Müzik Ödülleri'ne Serdar Ortaç'ın dayak olayı damga vurdu. 3 dalda ödül alan popçu, mekanın erkekler tuvaletinde saldırıya uğradı. Ortaç'ın menajeri olayın ardından yaptığı açıklamada, 'Serdar ödüllerini aldıktan sonra tuvalete gitmiş. O sırada bir grubu tartışırken görmüş. 'Yapmayın arkadaşlar' diyerek olaya müdahale edince tartışan gruptaki bir kişi iterek 'Sen karışma lan' diye çıkışmış. Serdar'ın en mutlu gecesi bu olay yüzünden rezil oldu' dedi.



Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırıyı gerçekleştiren kişi kokteyl sırasında, 'Ahmet Kaya'ya çatal atan kişi değil mi bu? Niye buralarda geziyor? Ben bunu döveceğim' ifadesini kullandı. Ortaç'ı döven kimliği belirsiz saldırganın daha sonra küfür ederek salondan ayrıldığı öğrenildi.



Ortaç ’ın menajeri, “Tuvalette kavga eden grubu ayırırken itmişler. Darp yok” diye açıklama yaptı.



1999’da Ahmet Kaya’ya saldırı



12 Şubat 1999'da düzenlenen Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül gecesinde Ahmet Kaya, 'Kürtçe şarkı söyleyeceğim, klip çekeceğim' deyince ortalık karışmıştı. Çatal, bıçakların havada uçuştuğu sırada sahnede olan Serdar Ortaç, 10. Yıl Marşı'nı söyleyince olayı tahrik etmekle suçlanmıştı.

Ortaç yıllar sonra, 'Benim elim sadece mikrofon tutar. Şarkılarıyla ağladığım bir adamın düşmanı gibi gösterildiğim için üzgünüm' demişti.

