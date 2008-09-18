'Türkiye Gerçekliği' Frankfurt'ta

60. Frankfurt Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, "Ahmet Haşim ile 1930'lar Frankfurt'unda Buluşma" adlı sergi açılacak.Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılıktan yapılan açıklamaya göre, Sadık Karamustafa ve Fahri Aral küratörlüğünde hazırlanan sergi, 1-20 Ekim arasında açık kalacak.Hayatının son yıllarında tedavi için Frankfurt'a giden Ahmet Haşim'in kaleme aldığı "Frankfurt Seyahatnamesi" adlı kitabından seçilmiş metinler ve Frankfurt'un 1930'lardaki haline ait siyah beyaz fotoğrafların yer alacağı sergi, 20 bilboarddan oluşacak. Sergi, Frankfurt'un en işlek noktalarında görülebilecek.