Ahmet Hakan'ın yerine Kanal D Ana Haber'i sunacak isim belli oldu

Demirören Holding’e satışının ardından Kanal D’nin haber kadrosunda bir değişim yaşanacak. Ahmet Hakan ve 10 yıldır Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmenliği'ni yürüten Süleyman Sarılar'ın Kanal D'den ayrılacağı bildirilirken Kanal D'nin haberlerini, Show TV Ana Haber'in yayın yönetmenliğini yürüten Ramazan Kurnaz ve ekibi hazırlayacak.

Kanal D Ana Haber'deki siyaset haberlerinin azaltılarak yaşam haberlerine ağırlık verileceği iddia edilirken Kanal D Ana Haber'i ise mayıs ayının ortasından itibaren Buket Aydın sunacak. NTV'nin tanınan spikerleri arasında yer alan Buket Aydın Baykal sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Buket Aydın Baykal, Instagram hesabından paylaştığı mesajda "Çok fazla telefon geliyor, mesaj geliyor.️ Hepsine buradan toplu yanıt. Kanal D ile anlaştığım doğrudur. Mayıs başı itibariyle çalışmalarımıza başlayıp bir an önce ekranda buluşacağız. Ailem olan NTV'ye bana bu güne kadar sundukları katkılar için çok teşekkür ederim. Kanal D Ana haber koltuğunu bana layık görenleri mahcup etmemek dileğiyle. Dualarınızı bekliyorum" dedi.

Buket Aydın Baykal kimdir?

1 Ocak 1985 Bursa doğumlu olan Buket Aydın burslu olarak girdiği “İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü”nden mezun oldu. Attila İlhan’ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamladı. Kadıköy’de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu’nda eğitim alarak iyi dereceyle mezun oldu.

Bir sene özel bir radyoda haber spikerliği yaptıktan sonra Kanaltürk kanalına girerek spor bülteni ve daha sonra hafta sonu ana haber bültenlerinde sunuculuk yaptı. Kanal Türk’ten ayrıldıktan sonra TRT Türk kanalına geçerek program sunuculuğu yapan Buket Aydın 2011 yılı Nisan ayında yeniden yapılanmaya geçen NTV’ye transfer olarak haber kuşaklarında sunuculuk yapmaya başladı.

NTV’de hafta içi 23.00’da başlayan Gece Bülteni Kuşağını sundu. Aydın, aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğretim görevlisidir. 2013 yılında iş adamı Erce Baykal’la evlendi.