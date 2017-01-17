Ahmet Hakan'ın Kanal D Ana Haber'e geçmesi, reytinglere nasıl yansıdı?

Kanal D'de Serdar Cebe'nin yerine ana haber bültenini sunmaya başlayan Ahmet Hakan, dün akşam ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı. Hakan'ın gelişiyle Kanal D Ana Haber, reytinglerde 16. sıraya yerleşti.

16 Ocak tarihinde Total ve AB'nin en çok izlenen ilk 3 yapımı ise şöyle:

Total'de Show TV'de ekrana gelen "İçerde" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada atv'de ekrana gelen "Kırgın Çiçekler" dizisi, 3. sırada ise "Show Ana Haber" yer aldı. AB'de "İçerde" 1. olurken, 2.'lik "İçerde"nin özetinin, 3.'lük ise "Fatih Portakal''la Fox Ana Haber'in oldu.