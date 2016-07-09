Ahmet Hakan'dan 'takkeli Obama' yorumu: Ramazanı büyük bir katma değerle kapatan Nihat Hatipoğlu gibi...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ABD Başkanı Barack Obama’nın takke ve entari giydiği eski fotoğraflarıyla ilgili olarak, "Fotoğrafa bakarken şunları mırıldandım: Son ramazanı büyük bir katma değerle kapatmanın sevinçli telaşını yaşayan müptedi bir Nihat Hatipoğlu gibi. Umreye gidince Arap kıyafetleri giyerek bulunduğu coğrafyaya uyum sağlamakta beis görmeyen bir Orta Anadolu çocuğu gibi. Partisi kısmi yerel seçimde 10 belediyenin 7’sini kazanan koyu Milli Görüşçü Erbakan âşığı bir dava delisi gibi..." dedi.

Ahmet Hakan'ın, "Sıra iç barışa gelince nasıl da huysuzlaşıyorlar" başlığıyla yayımlanan (9 Temmuz 2016) yazısının ilgili şöyle:

Obama’nın yeni ortaya çıkan Müslüman kıyafetli fotoğraflarına bakarak şunları mırıldandım:

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- Hafızlığının ilk başlarında gözü biraz dışarıda olan haylaz bir Kuran kursu talebesi gibi...

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- Son ramazanı büyük bir katma değerle kapatmanın sevinçli telaşını yaşayan müptedi bir Nihat Hatipoğlu gibi.

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- Umreye gidince Arap kıyafetleri giyerek bulunduğu coğrafyaya uyum sağlamakta beis görmeyen bir Orta Anadolu çocuğu gibi...

*

- Partisi kısmi yerel seçimde 10 belediyenin 7’sini kazanan koyu Milli Görüşçü Erbakan âşığı bir dava delisi gibi...

Hay siz çok yaşayın e mi Yozgatlı hemşehrilerim

Bu zamana kadar zekice pratiklik örneklerine...

Karadeniz’deki kentlerimizde rastlanırdı.

“Rizeli yine yaptı yapacağını” ya da “Trabzonlu zekâsıyla herkesi şaşırttı” türünden haberler...

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Böyle bir olay, bu kez Trabzon ya da Rize’de yaşanmadı.

Yozgat’ta yaşandı.

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Akdağmadeni’nde AK Parti teşkilatının önünde asılı duran Davutoğlu fotoğrafının kafa kısmına Binali Yıldırım’ın kafasını yerleştirmişler.

Böylece hem masraftan kaçınmışlar, hem de “davada devamlılık esastır” vurgusu yapmış olmuşlar.

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Artık bizim Yozgat’ın da pratik bir zekâsı olduğunu kanıtladılar.

Teşekkürler AK Parti Akdağmadeni Teşkilatı!

Bakanımız bizimle eğleniyor

Kibar Feyzo filminde geçen bir replik şöyledir:

“Ağam benimle eğleniyor”.

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Tam böyle değil.

“Eğleniyor” yerine “Eğleniy” olacak.

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Her neyse...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Türkiye bir huzur adasıdır” şeklindeki açıklamasını okuyunca...

Aklıma Feyzo’nun bu repliği geldi.