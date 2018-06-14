Ahmet Hakan'dan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'ya: Hiç yakıştıramadım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, uçağın tuvaletinde sigara içerken yakalanan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'ya yönelik olarak "Hiç yakıştıramadım kendisine bu tavrı" dedi.

"İyi analizcidir. Her zaman enteresan noktaları bulup ortaya koyar. Halkın nabzını iyi tutar. Ekran performansı iyidir. Her zaman izlettirir. Siyasilere önemli tüyolar verir" değerlendirmesinde bulunan Hakan, Bayrakçı'nın söz konusu olay sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı "Pilot ve hostes benim siyasi görüşlerimden hoşlanmıyor olacaklar ki. Üzerime geldiler" paylaşımına ise tepki gösterdi.

Hakan, "Hiç yakıştıramadım kendisine bu tavrı. İnşallah siyasilere de 'Hata yaptığınızda kendinizi işte böyle savunun' falan diye tavsiyede bulunmuyordur" diye yazdı.