Ahmet Hakan'dan siyasilere: Rakibinize kalleşçe, sinsice, kasetle saldırma planları yapmayın

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, siyasilere uyarılarda bulundu. Hakan, "Rakibinize ya da rakiplerinize bel altından, sinsice, kalleşçe, kasetle masetle saldırma planları yapmayın" dedi.

Hakan'ın "Siyasilere son 8 gün tüyoları" başlığıyla (16 Haziran 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

”Çok az zaman kaldı, muhakkak önemli bir şeyler yapmalıyız” anlayışıyla hareket ederek... Çok radikal, çok sarsıcı ve büyük atılımlar yapmaya kalkışmayın... Çünkü telaşınız fark edilir.

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- Muhafazakâr entelleri, kararlı solcuları, herhangi bir partiye göbekten bağlı tipleri bir tarafa bırakıp fakir fukaraya, garip gurebaya yönelin... Çünkü onlardır iknaya açık olanlar.

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- Rakibinize ya da rakiplerinize bel altından, sinsice, kalleşçe, kasetle masetle saldırma planları yapmayın... Çünkü ters teper.

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- Son 9 gün çok daha ciddi, çok daha sorumlu, çok daha kucaklayıcı, çok daha kararlı, çok daha umutlu, çok daha sakin, çok daha emin bir portre çizin... Çünkü son 9 gününüz milletin aklında kalır.

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- Kafasını gözünü kırarak da olsa türkü söylemekten, hareketleri beceremezseniz de halay çekmekten, vurguları yerinde olmasa da şiir okumaktan asla vazgeçmeyin... Çünkü bizim millet, duygu milletidir.

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Şu ana kadar bir adayın (Fotoğrafta görüldüğü gibi Meral Akşener hariç...) bir kediyle çekilmiş fotoğrafına rastlamadım. Ne büyük bir eksiklik! Bütün siyasilere öneriyorum: Hemen kedili fotoğraflarınızla donatın her yanı... Çünkü bu millet kedileri çok seviyor.

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- Televizyona daha az çıkın, gazetelerde daha az görünün... Buna karşılık... Köyünüze daha çok gidin, halkın arasına daha fazla sokulun, ailenizle daha çok görünün... Çünkü vakit, canlı temas vaktidir.

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- İstanbul’da yapacağınız büyük mitinge çok ama çok özel önem verin... Çünkü seçim öncesi mukayese imkânı verecek olan en son ve en somut veri bu olacak.