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Ahmet Hakan'dan o manşetleri atanlara: Sen Allah mısın ey alçak?

Hürriyet yazarından tekne fotoğrafını basan gazetelere sert eleştiri...

16 Temmuz 2015 13:29

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kendisiyle birlikte Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürrriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve Mehmet Y. Yılmaz’ın bir teknede çekilmiş fotoğrafını haberleştiren Takvim ve Akşam gazetelerine "Çamur gazeteler, 'Ahmet Hakan oruç tutmadı' diye haber yapmaya doymadılar, doyamadılar" dedi.

Ahmet Hakan, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun odağındaki Reza Zarrab'ın çektiğini öne sürdüğü fotoğrafın haberleştirilmesiyle ilgili olarak, "Ortada içki, viski falan olmadığı halde... Alçakça iftira atmayı da, adice yalan söylemeyi de ihmal etmiyorlar. Bir yandan 'plaj güzelleri' fotoğraflarını basıyorlar sayfalarına... Bir yandan da 'din polisi' rolünü oynuyorlar. Riyakârlıklarının, pespayeliklerinin sonu yok" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan, Akşam ve Takvim gazetelerine hitaben şunları söyledi:

Aslında bunlara verilecek en güzel cevap şu:

-Oruç tutarım, tutmam. Sana ne?

-Üç gün tutarım, bir gün tutmam... Sana ne?

-İki gün önce tutmuşumdur, iki gün sonra tutamamışımdır... Sana ne?

-Günahımın hesabını sana mı vereceğim?,

-Sen kimsin ki bana bunun hesabını soruyorsun?

-Allah mısın? Tövbe hâşâ.

Hürriyet'te yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın

Takvim, söz konusu fotoğrafa 13-14-15 Temmuz tarihli nüshaslarında 1. sayfasında yer vermişti:

Fotoğraf, Akşam'ın da 13 Temmuz 2015 tarihli nüshasında basılmıştı:

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