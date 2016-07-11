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Ahmet Hakan'dan köşe komşusu Melis Alphan'a: Sizin Yunanistan'a gidesiniz var, Alaçatı'yı bahane etmeyin

"'Yozgat’a buyurun ahretlikler, Yozgat’ta kalamar 5 lira' diye karşılık veresim var"

11 Temmuz 2016 13:44

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, köşe komşusu Melis Alphan'ın "Yunanistan’ın Mykonos ve Santorini gibi daha pahalı adaları var mesela. Ama oralar bile Alaçatı’dan ucuz. Ve fiyat-kalite ilişkisi tartışılmaz. Kaldı ki buralarda bile pahalı restoranlara mahkûm değiliz. Oysa Alaçatı’da sadece restoranda değil, büfeden sucuk-ekmek aldığımızda da kazıklanıyoruz. Niye Alaçatı'da kazıklanalım? Aptal mıyız?" ifadesine tepki gösterdi. Hakan, "'Alaçatı kazıkçı, Alaçatı pahalı, Alaçatı kalabalık, Alaçatı bik bik' diyenlere, 'Sizin Yunan adalarına gidesiniz var, Alaçatı’yı bahane etmeyin' diye karşılık veresim var" dedi.

Ahmet Hakan'ın, "'Ama'lı bir mülteci yazısı" başlığıyla yayımlanan (11 Temmuz 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yunan adaları goygoyu

“Yunan adaları, Alaçatı’dan daha ucuz” diyenlere...

“Allah başka dert vermesin bacılarım” diye karşılık veresim var.

*

“Yunan adalarında yumuşacık enfes kalamara 15 lira veriyorum” diyenlere...

“Yozgat’a buyurun ahretlikler, Yozgat’ta kalamar 5 lira” diye karşılık veresim var.

*

“Bodrum’a gidip şezlonga para vereceğime, Yunan adalarına gidip ücretsiz şezlonguma uzanırım” diyenlere...

“Melihland’e gelin kardeşler... Melihland’de de şezlonga para almıyorlar” diye karşılık veresim var.

*

“Alaçatı kazıkçı, Alaçatı pahalı, Alaçatı kalabalık, Alaçatı bik bik” diyenlere...

“Sizin Yunan adalarına gidesiniz var, Alaçatı’yı bahane etmeyin” diye karşılık veresim var.

*

“Yunan adaları çok ucuz” diyenlere...

“Avşa Adası daha da ucuz, gelsenize...” diye karşılık veresim var.

 

 

 

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Ahmet HakanMelis AlphanAlaçatıYozganYunanistan

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