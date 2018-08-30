Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türk Lirası’nın değer kaybına “Ne dışı! Ne gücü!” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na "Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!” diyerek seslendi.

Hakan’ın "Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz billahi de bilmiyorsunuz” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

DOLARIN ateşi ilk yükselmeye başladığında...

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali çıktı ve dedi ki:

“Ekonomik verilerle izah edemediğimiz bir spekülatif atakla karşı karşıyayız”.

Özellikle Adnan Bali’nin bu açıklamasının ardından...

Bütün Türkiye’de şöyle bir ortak kabul ortaya çıktı:

“Başta ABD olmak üzere dış güçler kur üzerinden spekülatif atağa kalkmış durumda”.

Bu kabul yerleşti.

Bu kabul pekişti.

Bu kabul tuttu.

Bu süreçte...

Kemal Kılıçdaroğlu...

“Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok! Bali’nin söyledikleri doğru değil” falan demedi.

Ve aradan geçti neredeyse 40 küsur gün...

Kemal Kılıçdaroğlu şimdi çıktı, “Dış güçler falan hikâye!” diye gürlemeye başladı.

“Dış güçler” tezi ilk ortaya atıldığında ortada yoksun!

“Dış güçler” tezi yerleşmeye başladığında sessizsin!

“Dış güçler” tezi herkesin kabulü haline geldiğinde seyircisin!

Şimdi çıkmış...

“Ne dışı! Ne gücü!” falan diye haykırıyorsun.

Kemal Bey!

Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!