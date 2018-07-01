Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu koskocaman bir yalan!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “AK Parti’nin başarısızlığını yazamadıkları için CHP’nin başarısızlığını yazıyorlar”sözlerine yanıt verdi. Hakan, "Bu var ya bu... Kocaman, koskocaman bir yalan!" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Seçim mağluplarına rahatlatıcı 10 tavsiye" başlığıyla (1 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

KEMAL Kılıçdaroğlu ikide bir şöyle diyor:

“AK Parti’nin başarısızlığını yazamadıkları için CHP’nin başarısızlığını yazıyorlar”.

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Bu var ya bu...

Kocaman, koskocaman bir yalan!

Mesela kendimden örnek vereyim:

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Eğer Muharrem İnce...

Bırakın ilk turda kazanmayı, ikinci tura kalmayı bile başarsaydı...

Ve eğer CHP...

Bırakın yüzde 22’yi, yüzde 11 bile alsaydı...

Vallahi de billahi de...

“CHP’nin başarısızlığı” konulu tek bir harf bile yazmayı aklıma getirmezdim.

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Bilmem anlatabildim mi Kemal Bey?