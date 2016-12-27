Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendinizi toplayın, partinizin alternatifi yolda

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Kendinizi toparlamazsanız sizin ve hatta partinizin kuvvetli bir alternatifi yolda gibi. Bir şey bildiğim için söylemiyorum. Sadece hissediyorum. Ki hislerimde pek yanılmam" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Arkadaş ortamlarında konuşulan beş geyik" başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2016) yazısı şöyle:

- BİR: “Kılıçdaroğlu çok iyi, çok dürüst ve çok nazik bir adam ama liderlik karizması yok” geyiği...

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- İKİ: “Putin’de amma karizma var, Büyükelçi’nin cenazesine bakışını gördün mü” geyiği...

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- ÜÇ: “Var ya... Yanlışlıkla başkanlık sistemi referandumdan geçmezse... Sen o zaman seyreyle gümbürtüyü” geyiği...

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- DÖRT: “Göreceksiniz Esed yakında yeniden Esad Reis, Esma da yeniden Esma Yenge olacak” geyiği...

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- BEŞ: “Bahçeli şöyle, Bahçeli böyle, ama Bahçeli, lakin Bahçeli, ancak Bahçeli” falan tarzı Bahçeli geyiği...

Erdoğan "Vazgeçtim başkanlıktan" derse

HİÇ merak etmeyin.

Bugün “Tek kurtuluş başkanlık sistemi, Erdoğan başkan olmalı” diye konuşan ve yazanların alayı...

O gün “Başkanlık sistemi felaket getirecekti, helal olsun Erdoğan’a” diye konuşur ve yazarlar.

Cübbeli, cehennem ateşinden koruyan kefen ve Peygamberimizi rüyada gördüren terlikten sonra...

Peygamberimizin saçının yıkandığı içme suyunu satışa sunmuş.

Ben atlamışım... Su paketleme tesisinin açılışını geçen yıl yapmış.

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Cübbeli’nin bu yaptığı her şeyden önce...

Allah’ın Resulü’ne büyük saygısızlıktır.

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Buradan Cübbeli’ye sesleniyorum:

Nasıl para kazanırsan kazan karışmam ama kazanacağın paraya Sevgili Peygamberimizi alet etmekten vazgeç!

Unutma!

Din ve dince kutsal bilinen değerleri tahkir etmek suçtur.

Gelinlik bağırıyor

“Ben Ali Ağaoğlu’nun kızının gelinliğiyim” diye bağırıyor... “Benim büyüklüğüme sizin hayalleriniz yetişemez” diye bağırıyor... “Ben tek, siz hepiniz” diye bağırıyor... “Yeni Türkiye’nin fotoğrafıyım” diye bağırıyor... “Kıskanmayın n’olur, çalışın sizin de olur” diye bağırıyor.

Güzel teyzem benim

Düğünün en sahici kişisi Ali Ağaoğlu’nun annesi... Hırkası, sade elbisesi ve yakalarına kadar düşürdüğü başörtüsüyle bir hakikilik abidesi gibi... Oğlunun kırmızıya çalan kadife ceketini bir anda anlamsızlaştıran bu teyzemiz, ne de güzel bir teyzemizdir.

Şu düğün pastasına bakın: Sanki kaçak kat çıkılmış gibi... Sanki yıpranan ve yıpratılan müteahhitliğin gurur abidesi gibi... Sanki Maslak’ta yükselecek yeni konut projesi gibi... Sanki fakirlere nanik yapar gibi... Sanki baştan sona Ali Ağaoğlu tasarlamış gibi...

Doy artık 2016

- Mor yağmurlar yağdıran Prince’i yedin, doymadın.

- Dünyayı satan adam David Bowie’yi yedin, doymadın

- Büyük şair Leonard Cohen’i yedin, yine doymadın.

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En sonunda George Michael’ı da yedin.

Artık doy ve bit lütfen.

Öğütler

- Melih Gökçek'e: Yine oğlun Osman’la ilgili açıklamalar yapmış, soruları cevaplamışsın. Oğlun Osman artık büyüdü. Kendi hakkını savunacak yaşta o. Vesayeti bırak. Osman’ın kendi kanatlarıyla uçmasına izin ver.

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- Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendinizi toparlamazsanız sizin ve hatta partinizin kuvvetli bir alternatifi yolda gibi... Bir şey bildiğim için söylemiyorum... Sadece hissediyorum. Ki hislerimde pek yanılmam.