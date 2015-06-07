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Ahmet Hakan'dan Gökçek'e: Saray'dan titrediğin kadar Allah'tan korkmadığına adım gibi eminim

'Roboski'de can veren çocukların ardından 'katır bunlar' diye yazan Yılmaz Özdil'le beraberliğin hayırlı olsun'

07 Haziran 2015 14:42

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sosyal medyada birçok kez atıştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'e, bu defa Ak Saray üzerinden gönderme yaptı. Hakan, kişisel Twitter hesabından "Senin Saray'dan titrediğin kadar Allah'tan korkmadığına adım gibi eminim" dedi.

Gökçek'in, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in "HDP'ye oy vermek kalaşnikofa şarjör olmaktır" sözlerine destek verdiğini hatırlatan Hakan, "Roboski'de can veren çocukların ardından 'katır bunlar' diye yazan Yılmaz Özdil'le beraberliğin hayırlı olsun" dedi.

Ahmet Hakan'ın tweetleri şöyle:

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