Ahmet Hakan'dan Erdoğan'a: Griffith ablamız Türkiye'de yarışsaydı; tüm erkekler arkasında nal toplardı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bazıları kadın-erkek eşit diyorlar. Şimdi yani biz 100 metreyi kadın-erkek aynı şekilde mi koşturacağız? Bu adalet olur mu?" açıklaması için, "Sayın Cumhurbaşkanım... 100 metrede dünya rekoru kıran Griffithdiye koşucu bir ablamız vardı. İddia ediyorum: Griffith Abla yaşasaydı ve Türkiye’deki tüm erkeklerle 100 metre yarışı yapsaydı...100 metre koşucusu erkekler dahil Türkiye’nin bütün erkekleri, Griffith ablamızın arkasında nal toplardı" dedi.

TIKLAYIN -Erdoğan: Madem eşitiz erkekle bayan 100 metreyi koşsunlar; bu adalet olur mu?

"Griffith abla 100 metreyi öyle bir koşardı ki..."

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım... 100 metrede dünya rekoru kıran Griffith diye koşucu bir ablamız vardı. Talihsiz bir uçak kazasında rahmetli olmuştu. İddia ediyorum: Griffith Abla yaşasaydı ve Türkiye’deki tüm erkeklerle 100 metre yarışı yapsaydı...100 metre koşucusu erkekler dahil Türkiye’nin bütün erkekleri, Griffith ablamızın arkasında nal toplardı" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "MHP’nin son kararıyla Mansur Yavaş’ın CHP adaylığı garantilendi" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz