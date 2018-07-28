Ahmet Hakan'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na: Siz 'edemez' diyorsunuz ama adamlar resmen tehdit ediyorlar!

Rahip Andrew Craig Brunson’ın tutukluyken ev hapsine çevrilen cezası sonrası gerilen Türk-Amerikan ilişkileri karşılıklı açıklamalara dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye dönük ifadelerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kimse Türkiye'ye ne yapacağını dikte edemez. Gelen tehditlere asla tolore etmeyiz" diye yanıt verdi. Açıklamaları değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Çavuşoğlu'na, "Sayın Bakan! Siz 'edemez' diyorsunuz ama adamlar resmen tehdit ediyorlar yahu!" diye tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik 'yaptırım' tehdidi, Ankara’nın sert tepkisine neden olurken, Washington yönetimine yanıt peş peşe geldi.

Hakan'ın "Papazı yeniden tutuklayın’ demek, ne demektir?" başlığıyla (28 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey’den çok rica edeceğim:

Sayın Bakan!

Lütfen ezberinizi bozunuz ve bundan daha farklı bir cümle kurmaya çalışınız.

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Çünkü...

Siz “edemez” diyorsunuz ama adamlar resmen tehdit ediyorlar yahu!