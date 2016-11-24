Ahmet Hakan'dan Cumhurbaşkanı'na: Batı Esad'a "Diktatör" diyor, biz "İyidir" mi diyeceğiz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Batı birisine 'Diktatör' diyorsa benim indimde o iyidir. Bunlar birisine artık diktatör diyorsa ben ona gayet iyi diyeceğim" ifadesiyle ilgili olarak "Batı, Esad’a diktatör diyor. Biz 'iyidir' mi diyeceğiz? Batı, Suudi Arabistan Kralı’na asla 'diktatör' demiyor. Biz 'kötüdür' mü diyeceğiz?" diye sordu.

Ahmet Hakan'ın "Nasıl bir dindarsınız? İşte dindarlık testi" başlığıyla yayımlanan (24 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Enteresan notlar

- TEOG: Geçen gün kalabalık bir masadaydım. Onca adam içinden TEOG’un ne olduğunu bilen bir tek kişi bile çıkmadı.

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- TAM TERSİ: “Beni öldürmeyen şey güçlendirir” demiş ya adamın biri... Kaç kere denedim, bende tam tersi oluyor.

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- DELİ: Bizim mahallede bir deli var. Köşe yazarı olmak istiyor.

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- DOLAR: Bu para birimine karşı diklenmeden dik durmak mümkün müdür acaba?

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- KIBRIS: Nasıl bıkıldıysa artık konudan... Çok önemli gelişmeler olduğu halde kimse kafasını çevirip bakmıyor.

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- ALTIN: Para birimimiz altın olursa... Ali Ağaoğlu bir daireyi kaç altına satar acaba?

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- YOĞURT: Canan Karatay Hanımefendi’nin önerisini dinleyip evde yoğurt yapmaya başladım. Tavsiye ederim: Strese birebir...

BATI BİRİNE ‘DİKTATÖR’ DERSE

CUMHURBAŞKANI Erdoğan dedi ki:

“Batı birine diktatör diyorsa o iyidir.”

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İyi ama...

- Batı, Esad’a diktatör diyor... Biz “iyidir” mi diyeceğiz?

- Batı, Suudi Arabistan Kralı’na asla “diktatör” demiyor... Biz “kötüdür” mü diyeceğiz?