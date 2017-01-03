Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya: Biraz satranç oynasan böyle olmazsın, zihnini geliştirmen gerek

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Satranç tavladan da kumardan da beter", "Satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır", "Satranç oynayan lanetlenmiştir, oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir" "Satranç, tavla ve kumardan da beter" ifadeleriyle ilgili olarak "Biraz satranç oynasan böyle olmazsın Cübbeli" dedi. Hakan, “Satranç, tavladan bile kötü” saptaması yaparak. aslında biraz satranç oynayıp zihnini geliştirmen gerektiğinin itirafını yapıyorsun" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın "IŞİD’e göre alayımız kâfir" başlığıyla yayımlanan (3 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her saldırı sonrası hep aynı laflar

- Terörün dini olmaz.

*

- Bütün ihtimaller değerlendiriliyor.

*

- Teröre asla boyun eğmeyeceğiz.

*

- Hiçbir ülke güvenli değil.

*

- Hiç kimse Türkiye’nin...

"Sana ne" demeyi öğrenmeliyiz

SANA NE: Yılbaşı kutlamayı doğru bulmuyor musun, inancına aykırı mı görüyorsun, kutlamaya karşı mısın? Kutlamazsın olur biter. Kutlayana karışmak da ne oluyor? Bir yürü git. Sana ne?

*

- SANA NE: Hiç işim gücüm yokmuş gibi sana yılbaşı ile Noel arasındaki farkı mı anlatacağım. Kafam eser yılbaşı kutlarım, kafam eser Noel kutlarım, kafam eser ikisini de kutlamam... Bir yürü git. Sana ne?

Nihayet istifa ettirilecek biri bulundu

Hükümet istifa denemiyor, bakan istifa denemiyor, müdür istifa denemiyor.

Ve işte bu istifasızlık girdabından çıkışın yolu sonunda bulundu.

*

Son katliamın ardından hepimiz elbirliğiyle Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ı istifaya davet ediyoruz.

*

Nihayet istifa ettirilecek birini bulabilmenin tadımsız mutluluğu...

Biraz satranç oynasan böyle olmazsın Cübbeli

Bu sefer de kafayı santranca takmışsın. Uydurma hadislere yaslanarak “satranç oynayanlar ve seyredenler lanetlenmiştir” diyorsun.

*

Cübbeli!

Bu yaptığınla şu üç şeyi aynı anda yapmayı başarıyorsun:

*

- BİR: Memleketi karıştırmak isteyen iç ve dış mihraklara, yeni cinayet alanlarının adresini veriyorsun.

*

- İKİ: İslam’ı satranç gibi bir zekâ oyununa bile müsamahasız bir din gibi göstererek milleti dinden imandan uzaklaştırıyorsun.

*

- ÜÇ: “Satranç, tavladan bile kötü” saptaması yaparak... Aslında biraz satranç oynayıp zihnini geliştirmen gerektiğinin itirafını yapıyorsun.