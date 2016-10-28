Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet Hoca'ya: Batılıya nasıl hava atacağız?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "İbni Sina ve Farabi gibi isimler 'Göklerin Allah'ın yok etmesi' gibi ayetleri kabul etmiyorlar. İşi akla dayattığı için kafayı yemişler. Farabi'leri ve İbni Sina'ların kafir sayıldıkları nokta bu" ifadesiyle ilgili olarak "İyi de Batılıya nasıl hava atacağız ey Cübbeli" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Mağdur edebiyatının yasaklanmasının zararları" başlığıyla yayımlanan (28 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Burhan Kuzu'nun başkanlık sloganı

7 Haziran seçiminden önceki sloganı şuydu Burhan Kuzu’nun:

“Ya istikrar ya kaos.”

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Başkanlık sistemi için bulduğu slogan ise şuymuş:

“Ya başkanlık ya pişmanlık.”

*

7 Haziran’dan sonra...

“Millet kaosu seçti, hayırlı olsun” diyen Burhan Kuzu...

Bu sefer de “Millet pişmanlığı seçti, hayırlı olsun” der mi acaba?

İyi de biz Batılıya nasıl hava atacağız?

Batı’nın bilimde ilerleyişine karşı elimizdeki tek kozdu İbn-i Sina ile Farabi...

*

Karşılarına geçip şöyle şeyler diyorduk:

- Bugün bizi bilimde geçmiş olabilirsiniz.

- Ama dün biz sizden daha iyiydik.

- Siz engizisyonla şeytan çıkarmaya uğraşırken... Bizde İbn-i Sina’lar, Farabi’ler bilime takla attırıyordu.

*

Cübbeli Ahmet, İbn-i Sina ile Farabi’yi kâfir ilan ederek...

Batı karşısında en büyük kozumuz olan İbn-i Sina ve Farabi’yi boşa çıkarmış oldu.

*

Peki biz bundan sonra ne yapacağız?

*

Batılılara dönüp...

- Siz kendinizi bir şey mi sanıyorsunuz?

- Bizde bir Cübbeli var, adam yanmayan kefen buldu.

Falan mı diyeceğiz?

*

Ha Cübbeli?

Böyle mi diyeceğiz?