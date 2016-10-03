Ahmet Hakan'dan CHP'li vekillere: Fetullahçıların darbe yapacağını bilseniz kapılarına gider miydiniz?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bütün mazlumlara sahip çıkacaksınız" sözlerine ilişkin CHP'li vekiller Barış Yarkadaş, Erken Erdem ve Mahmut Tanal'ı kast ederek "Fetullahçıların darbe yapacağını bilseniz kapılarına gider miydiniz?, Yine mazlum muamelesi yapar mıydınız onlara?" dedi. "Pişman mısınız?" diye soran Hakan "Kendinizi aldatılmış hissediyor musunuz? Yoksa 'yine olsa yine yaparız' mı diyorsunuz?" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te Tayyip Bey yapar, Kemal Bey yapmaz yayımlanan ( 3 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Tayyip Bey yapar, Kemal Bey yapamaz

Başbakan Binali Yıldırım şöyle demiş:

“Lozan üstünden siyaset yapmak bir şey kazandırmaz.”

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Binali Bey’in böyle dediğini duyunca...

İlk tepkim şu oldu:

“Yoksa yoksa... Binali Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mı laf dokunduruyor?”

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Hemen sonra fark ettim ki...

Öyle değilmiş.

Meğer Binali Bey, Kemal Kılıçdaroğlu’na söylüyormuş bu sözü.

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Binali Bey’e göre...

Lozan üstünden siyaset yapmak Kemal Kılıçdaroğlu’na bir şey kazandırmazmış.

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Peki Binali Bey, sorarım size:

Lozan üstünden siyaset yapmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir şey kazandırır mı?

Keşke buna da bir yanıt verseydiniz.

O adalar bizim olsaydı

Olaya bir de şu açıdan bakalım:

Lozan’da o adaları alsaydık...

O adaları AVM’lerle donatır mıydık, donatmaz mıydık?

O adaları kooperatif evleri ve sitelere boğar mıydık, boğmaz mıydık?

O adaların doğal ve tarihi havasını ezer miydik, ezmez miydik?

Lozan nasıl bir şehir?

LOZAN Üniversitesi’nde bir dönem lisans üstü öğrencilik yapmış Hakan Ersoy adlı bir okurumun gönderdiği Lozan notlarını aktarıyorum:

*

Cenevre’den 45 dakikalık göl manzaralı bir yolla Lozan’a ulaşabilirsiniz.

Biblo gibi bir şehirdir Lozan... Önü Leman Gölü’ne bakar. Biraz Marmaris’i andırır. Arkaya doğru ise İzmir gibi kat kat yukarı çıkar.

“Kordon boyu” denilebilecek yerinde bulunan Beau Rivage Oteli’nin duvarında Lozan Antlaşması’nı hatırlatan tabela bulunur. Lozan’ı zafer olarak görüyorsanız gururlanabilir, hezimet olarak görüyorsanız ahlayıp vahlayabilirsiniz.

Herkesten özeleştirisini vermesini isterken...

CHP’nin bu üç milletvekilinden özeleştiri istemeyecek miyiz?

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Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Mahmut Tanal...

Eğer Fetullahçıların 15 Temmuz’da kanlı bir darbe girişiminde bulunacaklarını bilseydiniz...

Yine koşar mıydınız yayın organlarının kapısına?

Yine dayanışır mıydınız onlarla?

Yine mazlum muamelesi yapar mıydınız onlara?

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Pişman mısınız?

Kendinizi aldatılmış hissediyor musunuz?

Yoksa “yine olsa yine yaparız” mı diyorsunuz?

Genelkurmay Başkanı yüreklere su serpti

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’ın “İkinci bir kalkışmaya ihtimal vermiyorum” açıklamasını işitince...

Bayağı bir rahatladım.

Yüreğime su serpildi.

*

Fakat çok geçmeden...

Hulusi Akar’ın birinci kalkışmaya da hiç ihtimal vermediğini anımsayınca...

Biraz keyfim kaçtı tabii.

Reis denilince aklına kim geliyor?

SÖZLEŞMELİ öğretmen alımının son aşaması olan mülakatta şöyle bir soru sorulmuş:

“Reis denilince aklına kim geliyor?”

Güya “Cemaatçiler sızmasın” diye sorulan bir soru bu...

*

Sanki Cemaatçi denilen şahıslar çok mert insanlar da...

“Reis denilince aklıma sadece bizim takımın kaptanı gelir” diye cevap verecekler.