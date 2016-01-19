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Ahmet Hakan'dan Gülen cemaatine Nazi Almanyası cevabı

"En sonunda hükümet bizi toplamaya başladı. Ancak sesini çıkaracak kimse kalmamıştı"

19 Ocak 2016 12:21

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici'nin dünkü yazısında iktidarı Nazi dönemine benzetmesine yanıt verdi. 

Hakan, Bilici’nin Nazi Almanyası’nda yaşayan papaz Martin Niemöller’in sözlerini alıntı yapmasına değinerek Gülen cemaatinin yaptığı iddia edilen operasyonları hatırlattı.

Hakan’ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

"ZAMAN gazetesinin en tepesindeki isim, Nazi Almanya’sında yaşayan bir papazın o meşhur sözlerini aktarmış.

Şöyle diyor papaz:

-Önce sosyalistleri topladılar, sesimi çıkarmadım. Çünkü ben sosyalist değildim.

-Sonra sendikacıları topladılar, sesimi çıkarmadım. Çünkü ben sendikacı değildim.

-Sonra Yahudileri topladılar, sesimi çıkarmadım. Çünkü ben Yahudi değildim.

-En sonunda beni almaya geldiler. Ama benim için sesini çıkaracak kimse kalmamıştı.

Bu sözler, pek ama pek güzel de...

Zaman gazetesinin en tepesindeki ismin ağzına ve kalemine pek yaraşmıyor.

Zaman gazetesinin en tepesindeki ismin, bu sözleri şöyle ifade etmesi çok daha uygun düşerdi:

-Önce askerleri topladık, kimse sesini çıkarmadı.

-Sonra bilim insanlarını topladık, yine kimse sesini çıkarmadı.

-Sonra gazetecileri topladık, yine kimseden ses çıkmadı.

-Sonra Fenerbahçe’yi topladık, yine kimse ses vermedi.

-Sonra hükümettekileri toplamaya kalktık. Fakat fena halde yenildik.

-En sonunda hükümet bizi toplamaya başladı. Ancak sesini çıkaracak kimse kalmamıştı.

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