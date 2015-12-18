Ahmet Hakan’dan Boynukalın tepkisi: Buyurun, eserinizle övünün!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesine yönelik saldırıların ilkini gerçekleştiren grubun içinde bulunan AKP Gençlik Kolları Başkanı ve eski İstanbul milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olması üzerine, “Burası artık böyle bir ülke; buyurun, eserinizle övünün!” dedi.

Ahmet Hakan’ın Hürriyet’te “Bir genç siyasette nasıl yükselir?” başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2015) yazısından ilgili kısım şöyle:

Bugün Türkiye siyasetinde gençler açısından...

Yepyeni bir yükseliş modeli” söz konusu...

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Bu yeni modelde...

Kibarlık yok, nezaket yok, ağırbaşlılık yok, demokratlık yok, hoşgörülülük yok...

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Yeni modele göre...

Bir gencin siyasette yükselebilmesi için yapması gerekenler şunlar:

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-Önce taşlı-sopalı bir gazete baskınının başrolünde yer alacaksınız.

-Cam çerçeve indirmeli gazete baskını nedeniyle gündem olacaksınız ve bundan acayip mutlu olacaksınız.

-“Seçimin sonucu ne olursa olsun seni başkan yaptıracağız” diye höykürerek... Sadece seçime ve sandığa endeksli bir demokrasi anlayışının bile epey gerisinde olduğunuzu göstereceksiniz.

-Bir gazeteci için “Evinin önüne gittim, onu dövecektim” diyeceksiniz... Bir başka gazeteci için “O hiç dayak yememiş” diyeceksiniz.

-Ancak bir sokak serserisinin ağzına yakışacak bu türden sözler söyleyip kabadayılık taslayacaksınız.

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Bunları yaparsanız...

Karşılaşacağınız şeyler şunlar olur:

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-Öncelikle... Parti büyükleri, “Ne var canım, bizim çocuk yapmış bir kabahat, o kadar da abartmayalım amcası” diyerek... Sizi pışpışlamaya doyamazlar.

-Sonra... Kabahat işleyen çocuk olarak... Partinin en önemli kongresinin en yüksek divan üyeliğine getirilerek onore edilirsiniz.

- Daha sonra bakanlarla, başbakanlarla onların gözbebeği olduğunuzu yansıtan fotoğraflar çektirirsiniz...

-En sonunda da... Koskoca bir “Bakan Yardımcısı” olarak bürokrasinin en tepe noktalarından birine getirilirsiniz.

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Yani öyle bir yükselirsiniz ki... Sizi kimse tutamaz.

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Bugün Türkiye’de genç bir adam, artık siyasette işte böyle yükseliyor.

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Burası artık böyle bir ülke...

Burasını böyle bir ülke haline getirenler!

Buyurun, eserinizle övünün!

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