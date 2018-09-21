Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak'a tavsiye: 'Burası çok önemli' vurgusunu bu kadar sık yaparsanız...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. İsmi YEP olarak değiştirilen Orta Vadeli Program (OVP), 2019-2021 yıllarını kapsayacak. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dün açıklanan program hakkında yapılan olumsuz görüşlere tepki göstererek Berat Albayrak'a bir tavsiyede bulundu. Hakan, Albayrak'ın 'Burası çok önemli' vurgusunu çok sık yaptığını belirterek, "Gerçekten çok ama çok önemli gördüğünüz yerde 'Burası çok önemli' derseniz, işte o zaman beklediğiniz dikkati çekersiniz" dedi.

Yazar Ahmet Hakan, "Yahu bir süre tanı" diyerek dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin şu noktalara dikkati çekti:

"Berat Albayrak Orta Vadeli Program’ı açıkladı.

Olmaz bu iş...

Tutmaz.

Başarılı olmaz.



Falan demeye başlayanları gördüm.



Yahu kardeşim!



Bırak adam bir açıklamasını tamamlasın.



Bir dinle...



Bir kere olsun olumlu tarafından bak...



En azından “Şurası da iyi, şurası da umut veriyor” falan de.

En azından bir süre tanı.

En azından üzerinden bir gün geçsin.



NOT: Bu arada Berat Albayrak’a bir tavsiyede bulunmak istiyorum: “Burası çok önemli” vurgusunu bu kadar sık yaparsanız, bu vurgunun değerini düşürürsünüz. Gerçekten çok ama çok önemli gördüğünüz yerde “Burası çok önemli” derseniz, işte o zaman beklediğiniz dikkati çekersiniz."

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