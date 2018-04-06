Ahmet Hakan'dan Bekir Bozdağ'a: Cebimizdeki paramız eriyor!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın dün (5 Nisan 2018) olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasının bir kez daha uzatılabileceği yolundaki açıklamasına tepki gösterdi.

"Açıklamayı lütfen cuma akşamı piyasalar kapanırken yapar mısınız?" diyen Hakan, "Cebimizdeki paramız eriyor Bekir Bey paramız" ifadesini kullandı.

Bekir Bozdağ ne demişti?

Bozdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sonrası ilan edilen ve iki yılı aşkın süredir devam eden OHAL uygulamasının bir kez daha uzatılabileceğini söylemişti.

Bozdağ, "OHAL'in uzama ihtiyacı ortadadır. TBMM kabul ederse OHAL yeniden uzatılabilir" ifadesini kullanmıştı.