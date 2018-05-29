Ahmet Hakan'dan Aziz Yıldırım'a: Herkes bırakmış asıl uğraşması gerekeni, benimle uğraşıyor!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında söylediği sözlere yanıt verdi. Hakan, "Uzaktan biraz fazla mı gariban görünüyorum nedir? Herkes bırakmış asıl uğraşması gerekeni, benimle uğraşıyor!" dedi.

Hakan, "FETÖ’nün zulmüne maruz kalmış Aziz Yıldırım’ın alttan alta Ali Koç’a 'FETÖ' projesi demesini eleştirmiş, 'Mazlum zalim oldu' demişti.

Yıldırım da “Ben öyle bir şey yapmadım. Ahmet Hakan’ın yaptığı bana hakarettir” ifadesini kullanmıştı.

Hakan Hürriyet'te yer alan köşesinde Yıldırım'a şu sözlerle yanıt verdi:

"İyi de Aziz Yıldırım...

Bu iddia benim iddiam değil ki!

Ali Koç’un iddiası!

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Ali Koç televizyon ekranında dedi ki:

“Aziz Yıldırım’ın kapalı kapılar ardında benim için FETÖ projesi dediğini anlattılar. Aziz Yıldırım’a hem kızgınım hem kırgınım. Bu durum çocuk oyuncağı değil. Aziz Yıldırım beni ve ailemi bir terör örgütüne mensup olmaktan dolayı itham ediyor. Hem de kapalı kapılar arkasında.”

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Aziz Yıldırım eğer bir hesaplaşma içine girecekse...

Benimle değil, Ali Koç’un hiç de yenilir yutulur olmayan bu iddiasıyla hesaplaşmalıdır.

- Ya çıkıp “Ali Koç’un FETÖ projesi olduğu buz gibi bir iftiradır, bu işin içinde ben yokum. Ali Koç iddiasını ispatlasın” diye haykırmalı.

- Ya da Ali Koç’la ilgili elinde varsa belgesi melgesi “şak” diye ortaya koymalı.

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Vay arkadaş!

Uzaktan biraz fazla mı gariban görünüyorum nedir?

Herkes bırakmış asıl uğraşması gerekeni, benimle uğraşıyor!"