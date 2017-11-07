Ahmet Hakan'dan Ankara'nın yeni başkanına nasihatler: Gökçek elleriyle kurduğu ANKAPARK'ın açılışını yapsın

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ardından gelen yeni başkana açık mektup yazdı. Hakan, seçilecek olan yeni başkana nasihatlerde bulunarak "İlk sınavın da şudur: Melih Gökçek’in hayatının projesi olan ve kendi elleriyle yaptığı ANKAPARK’ın açılışında... Başrolü Melih Gökçek’e vermek... Böyle bir âlicenaplığı, böyle bir vefayı ortaya koyabilirsen... Büyük bir iş başarmış olursu" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Niteliksiz okul çocuklarına iki teselli" başlığıyla yayımlanan (7 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Ankara'nın yeni başkanına mektup

Senin başarını belirleyecek olan...

23 yıldır o koltukta oturan Melih Gökçek’le kuracağın kompleksiz ilişkidir.

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Melih Gökçek’i ne kadar onore edersen... Melih Gökçek’ten ne denli faydalanmaya çalışırsan... Melih Gökçek’i ne derece yanına çekersen...

Vereceğin imaj da o kadar “parlak bir imaj” olur.

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İlk sınavın da şudur:

Melih Gökçek’in hayatının projesi olan ve kendi elleriyle yaptığı ANKAPARK’ın açılışında...

Başrolü Melih Gökçek’e vermek...

*

Böyle bir âlicenaplığı, böyle bir vefayı ortaya koyabilirsen...

Büyük bir iş başarmış olursun.

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Hadi bakalım.

Kolay gelsin.