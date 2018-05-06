Ahmet Hakan'dan AKP'lilere: Madem Muharrem'le, Meral'le olmaz bu iş neden neşesizsiniz, ohh be demiyorsunuz?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı adayları için iktidardakilere seslenerek, "Madem muhalefet çok kötü adaylarla çıktı, madem çatıyı bile kuramadılar, madem bula bula Muharrem’i buldular, madem Meral’le olmaz bu iş neden tuhaf biçimde neşesizsiniz; 'ohhhh be' demiyorsunuz?" diye sordu.

Hakan'ın "Kim kazanacak?" başlığıyla (6 Mayıs 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İktidardakilere sesleniyorum:

Madem muhalefet çok kötü adaylarla çıktı, madem çatıyı bile kuramadılar, madem bula bula Muharrem’i buldular, madem Meral’le olmaz bu iş...

O halde...

- Neden sevinmiyorsunuz?

- Neden görmezden gelemiyorsunuz?

- Neden gündeminiz onunla meşgul?

- Neden moraliniz bozulmuş gibi davranıyorsunuz?

- Neden “ohhhh be” demiyorsunuz?

- Neden “işte şimdi bu iş bitti” noktasına gelemiyorsunuz?

- Neden tuhaf biçimde neşesizsiniz?

Neden? Neden? Neden?

*

Yok eğer durumunuz böyle değilse...

Neden öyleymişsiniz gibi bir algı yayıyorsunuz?

Yok mu bir stratejistiniz?