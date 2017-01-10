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Ahmet Hakan'dan Akit'e: Düşünsene abi, rüyana Bush ya da Kenan Evren giriyor...

"Rüyasında cumhurbaşkanı görenler..."

10 Ocak 2017 11:33

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Akit'in "Rüyada Cumhurbaşkanı görmek ne demek?" başlığıyla yayımlanan haberiyle ilgili olarak "Bu durumda Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül, hatta ve hatta Ahmet Necdet Sezer’i görseniz de fark etmiyor. Hatta Bush’u, Saddam’ı, Obama’yı, Kaddafi’yi falan görseniz de fark etmiyor. Çünkü ülke de belirtilmemiş. Düşünsene abi: Rüyana Bush ya da Kenan Evren giriyor. Kan ter içinde uyanıyorsun" dedi. 

Ahmet Hakan'ın "Rüyada cumhurbaşkanı görmek ne anlama gelir?" başlığıyla yayımlanan (10 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Akit gazetesinde yer alan bir habere göre...

Rüyasında cumhurbaşkanı görenler... [Rüyada cumhurbaşkanı görmek ne anlama gelir]

- Müjdeli haber alırlarmış.

- Hayatları boyunca dert yaşamazlarmış.

- Başarılı olurlarmış.

- Zaferler yaşarlarmış.

Falan...

 

Rüyada cumhurbaşkanı görmek ne anlama gelir

*

Akit bu haberinde CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kullanmış ama rüyada görülecek cumhurbaşkanının adını vermemiş.

Yani bir sınırlama söz konusu değil.

*

Bu durumda...

Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül... Hatta ve hatta Ahmet Necdet Sezer’i görseniz de...

Fark etmiyor.

*

Hatta Bush’u, Saddam’ı, Obama’yı, Kaddafi’yi falan görseniz de...

Fark etmiyor.

Çünkü ülke de belirtilmemiş.

*

Düşünsene abi:

Rüyana Bush ya da Kenan Evren giriyor.

Kan ter içinde uyanıyorsun...

Fakat bu senin müjdeli haber alacağına, dert tasa bilmeyeceğine, zaferler kazanacağına ve başarıdan başarıya koşacağına delalet ediyor.

*

O zaman dans!

Rüya tabirleri

- RÜYADA BURHAN KUZU GÖRMEK: Obama’nın daha da zavallı hale düşeceğine delalet eder.

*

- RÜYADA MELİH GÖKÇEK GÖRMEK: Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer kardeşlerinin de kafayı yiyeceğine delalet eder.

*

- RÜYADA AHMET DAVUTOĞLU GÖRMEK: Şanssızlığınıza, bütün suçun üzerinize kalmasına, düştüğünüzde vuranınızın çok olacağına delalet eder.

*

- RÜYADA DOĞU PERİNÇEK GÖRMEK: Ertesi gün rüyada Atatürk ve Tayyip Erdoğan’ı aynı sofrada görmeye delalet eder. 

*

- RÜYADA MAHMUT TANAL GÖRMEK: TOMA’lara göğüs germeye, eylemlerde ön planda olmaya delalet eder.

*

- RÜYADA BARZANİ GÖRMEK: “Baba” filmini bir kez daha izleyeceğinize ve o filmdeki Barzani karakterine hasta olacağınıza delalet eder.

*

- RÜYADA BİNALİ YILDIRIM GÖRMEK: Çok yakında fıkrasına gülünmeyen adam durumuna düşeceğinize delalet eder.

*

- RÜYADA KADİR TOPBAŞ GÖRMEK: Hainler mezarlığına diri diri gömüleceğinize delalet eder.

*

- RÜYADA PUTİN GÖRMEK: Kafaya çok taktığınız bir meselede en kısa zamanda intikamınızı alacağınıza delalet eder. 

 

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