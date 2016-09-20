Ahmet Hakan'dan Abdurrahman Dilipak'a: Böyle bir havuz problemi, felsefi metinle karşılaşmamıştım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili olarak "BEN hayatımda bundan daha çetrefilli bir havuz problemiyle, bundan daha demir leblebi felsefi bir metinle, bundan daha karmaşık bir ruh haliyle, bundan daha girift ve karmaşık bir matematik problemiyle karşılaşmadım" dedi.

Dilipak yaptığı paylaşımda "FETÖ'cü diye işten atılanlardan önce, FETÖ'cü olmadığı halde birilerini FETÖ'cü diye fişleyip işten attıran FETÖ'cüleri işten atın..." ifadesine yer vermişti.

Ahmet Hakan'ın "Tekmecilere geçit yok" başlığıyla yayımlanan (20 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Meral Akşener: Onları bırakın beni alın diyecektim