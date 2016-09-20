Ahmet Hakan'dan Abdurrahman Dilipak'a: Böyle bir havuz problemi, felsefi metinle karşılaşmamıştım

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımla ilgili olarak "BEN hayatımda bundan daha çetrefilli bir havuz problemiyle, bundan daha demir leblebi felsefi bir metinle, bundan daha karmaşık bir ruh haliyle, bundan daha girift ve karmaşık bir matematik problemiyle karşılaşmadım" dedi.
Dilipak yaptığı paylaşımda "FETÖ'cü diye işten atılanlardan önce, FETÖ'cü olmadığı halde birilerini FETÖ'cü diye fişleyip işten attıran FETÖ'cüleri işten atın..." ifadesine yer vermişti.
Ahmet Hakan'ın "Tekmecilere geçit yok" başlığıyla yayımlanan (20 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:
Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefonla ulaşamayınca faksla ulaşmaya çalışmasını eleştirmiş, “Ne gerek vardı bu denli acze düşmeye” falan demiştim.
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Meral Hanım, bu konuda bir açıklama yapmak için telefonla bana ulaşmaya çalışmış.
Ama ulaşamamış.
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Nasıl oldu acaba?
Bende numarası kayıtlı, aramış olsa hemen açardım.
Acaba başka bir numaradan mı aradı?
Neyse... Neyse...
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Akşener, bana ulaşamayınca... Sosyal medyadan mesaj yayınlamış.
Söylediği şu:
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- Arkadaşlarımız gözaltına alınınca Cumhurbaşkanı’na sadece telefonla görüşme talebi içeren bir faks çektim. Perşembe günü özel kalem müdürü döndü. Görüşme talebimi ileteceklerini belirtip görüşme konusu hakkında bilgi istediler.
- Gözaltına alınan arkadaşlarımızla ilgili aradığımı belirttim. Burada hedef bensem bu kadar kişiyi ve aileyi bayram öncesi incitmek yerine beni almalarının dürüstçe bir davranış olacağını iletmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi yapmak istediğimi belirttim. Özel kalem de konuyu ve talebi ileteceklerini söyledi.
- Sayın Ahmet Hakan’ı da bugünkü yazısı için aradım ama ulaşamadım.
Yeni öğretim yılı nutku
- Çocukların seçim yapmasını sağlamayın, tercih sunun onlara.
- Çocukları duvarın parçası yapmaya kalkışmayın, bırakın her biri ayrı bir duvar olsun.
- Çocukların üstüne gitmeyin, bırakın azıcık rahat etsinler.
- Çocukları yarıştırmayın, bırakın dayanışsınlar.
Dilipak'ın tweet'i
Ben hayatımda bundan daha çetrefilli bir havuz problemiyle, bundan daha demir leblebi felsefi bir metinle, bundan daha karmaşık bir ruh haliyle, bundan daha girift ve karmaşık bir matematik problemiyle karşılaşmadım. Siz karşılaştınız mı?