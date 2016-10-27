Ahmet Hakan: Zekeriya Öz'ü ihbar edene verilecek ödül, Rasim Ozan Kütahyalı'dan alınsın

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Rasim Ozan Kütahyalı'nın elindeki MİT logolu dosyayı göstererek "Aziz Yıldırım 2017'de tutuklanacak" demesiyle başlayan tartışmalar sürüyor. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Bakın buradan söylüyorum bu ülkede bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir" ifadesini hatırlatarak "Zekeriya Öz’ün nerede olduğunu ihbar edenlere 2 milyon TL verilecekmiş. Bu paranın 'Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmelidir' diyen şahıstan alınmasını teklif ediyorum" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Beyaz TV'de yaptığı 'açıklamaların' ardından Ahmet Hakan "MİT dosyasının bu şebeleğin elinde ne işi var?" diye sormuş. Kütahyalı ise Hakan için "Obsesyon hastası", "kompleksli", "psikopat", "zavallı herif" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Hakan'ın "Siz 'Çanakkale geçilmez'i çok yanlış anlamışsınız Binali Bey" başlığıyla yayımlanan (27 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Savcılar büyük risk almış

FETÖ’den tutuklu bazı sanıklar...



“Daha fazla konuşamayız, yemin ettik, çarpılırız” deyince...



Savcılar, Diyanet İşleri’ne “Gerçekten çarpılırlar mı” diye sormuş.



Diyanet ise “Rahat oynasınlar, çarpılma olmaz” diye yanıt vermiş.



Peki ama ya Diyanet, “Çarpılırlar ki hem de nasıl” diye cevap verseydi...



Ne yapacaktı bu savcılar?

Gültan Kışanak'ın gözaltına alınmasına dair iki şey



BİR: Çözümsüzlük girdabına daha fazla sürüklendiğimizi düşündüğüm için endişelendim. Umutsuzluğun daha da arttığına inandığım için karamsarlaştım. Zaten gergin olan havanın daha fazla gerginleşeceğine ikna olduğum için canım sıkıldı.



İKİ: Bu gözaltı olayını istismar ederek bir silkiniş çıkarmaya çalışanları... Bu gözaltı olayını kullanarak bir türlü başlatamadıkları başkaldırıyı başlatmaya çalışanları... Gördükçe... Öfkelendim.

İki teklif

BİR: Adil Öksüz’ün nerede olduğunu ihbar edenlere 4 milyon TL verilecekmiş... Bu paranın Adil Öksüz’ü zincirleme serbest bırakanlardan alınmasını teklif ediyorum.



İKİ: Zekeriya Öz’ün nerede olduğunu ihbar edenlere 2 milyon TL verilecekmiş... Bu paranın “Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmelidir” diyen şahıstan alınmasını teklif ediyorum.