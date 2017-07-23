Ahmet Hakan: Yüzde 50 komik, yüzde 50 trajik...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Antalya'da "Hero (Kahraman)" yazılı tişört giyen sevgililerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Bu haberin yüzde 50’si komik, yüzde 50’si ise trajiktir. İkisini toplayınca: Ortaya mükemmel bir “trajikomik” çıkmaktadır" yorumunda bulundu.

Ahmet Hakan'ın "Yüzde 50 komik, yüzde 50 trajik" başlığıyla yayımlanan (23 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Haber şu:

“Antalya’da HERO tişörtü giyip motosikletle gezen bir çift, muhbir vatandaşımızın ihbarı sonucu kıskıvrak yakalandı. HERO tişörtü giyen çift, ‘Vallaha billaha suç olduğunu bilmiyorduk’ diye ifade verdi”.

Antalya’da dün motosikletli çift gözaltına alınıp bırakıldı.

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Bu haberin yüzde 50’si komik, yüzde 50’si ise trajiktir.

İkisini toplayınca:

Ortaya mükemmel bir “trajikomik” çıkmaktadır.

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Fakat ben yine de işin trajedi boyutunu bırakıp...

Komedi kısmından ilerlemek istiyorum.

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Bu bağlamda şu üç şeyi önereceğim:

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- BİR: Bu çifte FETÖ’cülükten değil de... Politik olaylar karşısında aşırı duyarsız kalıp hiç haber okumamaktan, hiç haber izlememekten ve her şeyden habersiz olmaktan ceza verilsin.

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- İKİ: Bu çifte FETÖ’cülükten değil de... 80’lerde moda olan ve bir daha asla moda olmaması gereken “çiftlerin bir örnek giyinmesi” uygulamasını yeniden diriltme çabasından ceza verilsin.

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- ÜÇ: Bu çifte FETÖ’cülükten değil de... Tişörtünün üstüne kahraman yazarak kahraman olunmayacağını bilmemekten, hatta ve hatta kibirli davranmaktan falan ceza verilsin.

Hero tişörtü olayı nelere yol açıyor?

- FETÖ’cülerin çiftetelli oynamasına yol açıyor.

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- FETÖ belasının dünyaya anlatılmasının imkânsızlaşmasına yol açıyor.

- “Türkiye’de bağımsız yargı var” cümlesinin içinin boşalmasına yol açıyor.

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- Aziz Nesin tarzı öykü yazmanın gereksiz hale gelmesine yol açıyor.