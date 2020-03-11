Ahmet Hakan: ‘Yunan’ derken aman dikkat!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Sınırda mültecilere gaddarca, zalimce davranan, insanlıktan çıkmış olanlar da Yunan... Atina ve Selanik sokaklarına dökülüp bu yapılanlara net biçimde karşı çıkıp 'Kapıları açın' diye bağıranlar da Yunan. ‘Yunan’ derken aman dikkat!” düşüncesini dile getirdi.

Yayınlarında bu ayrıma dikkat ettiklerini belirten Hakan, “Biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Türk medyasının da böyle bir bilinçle hareket etmesi şart...'Yunan' diyerek yapılan her türlü olumsuz genellemenin, hem hakikati yansıtmadığı, hem de işi ırkçılığa vardırdığı artık görülmeli." ifadesini kullandı. ırkçılık

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