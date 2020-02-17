Ahmet Hakan: Yiğit Aksakoğlu için adalet arıyoruz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 18 Şubat'ta Silivri'de görülecek Gezi davası duruşması öncesi savcının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği Bernard van Leer Vakfı Türkiye Temsilcisi Yiğit Aksakoğlu için adalet çağrısında bulundu.

Hakan, “Gezi/Kavala dosyasında yargılanan sanıklardan biri de Yiğit Aksakoğlu. Aksakoğlu, bu davadan 221 gün tutuklu kaldı. Suç vasfının değişme olasılığı nedeniyle ilk duruşmada tahliye edildi. Şimdi savcı, bir kez daha TCK 312’de düzenlenen darbe suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Yarın duruşması var. Yiğit Aksakoğlu kim? Hollanda merkezli 0-3 yaş çocukluk dönemi üzerine çalışan bir vakfın Türkiye temsilcisi... Bu kapsamda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’le çalışmış, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hasan Keskin’le çalışmış. Uzun dönem AK Partili Beyoğlu Belediyesi ile çalışmış. Bu başkanlar kendisini bilip tanıyorlar. Hükümet devirme işlerine bulaşacak biri değil Yiğit.” ifadesini kullandı.

Hakan, “Bir şey daha var: Yiğit’e yönelik suçlamanın dayanağı, FETÖ’cü polislerin yazdığı polis fezlekesi. Fezlekeyi yazan polis müdürü Nazmi Ardıç ise FETÖ’den tutuklu... Kısacası herkes gibi ben de Yiğit Aksakoğlu için adalet" istiyorum.” Düşüncesini dile getirdi.

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