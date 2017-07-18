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Ahmet Hakan: "Yerim sizin 'Milli Mücadele'nizi" demek serbest mi?

"Densizin teki, 'Keşke FETÖ galip gelseydi' diye bir laf etseydi ne olurdu?"

18 Temmuz 2017 11:27

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Kocaelikoz.com yazarı Yeliz Koray'ın  "Yerim sizin destanınızı" başlıklı yazısı nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Hakan, "Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin: Kadir Mısıroğlu 'Keşke Yunan galip gelseydi' lafını edince ne oldu? Başka sorum yok, tanık sizin" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Yerim sizin ‘Milli Mücadele’nizi’ demek serbest mi?" başlığıyla yayımlanan (18 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kadir Mısıroğlu şöyle yazmış:

“15 Temmuz, Milli Mücadele ile kıyaslandığında ondan katbekat daha üstün milli bir destandır.”

*

Kimdir Kadir Mısıroğlu?

“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen adamdır.

*

“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen bir adamın “15 Temmuz” ile “Milli Mücadele” arasında yaptığı bu hunhar ve fitneci mukayese...

En başta kendisini Milli Mücadele’ye adamış 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir’e yapılmış en büyük hakarettir.

*

15 Temmuz için “Yerim destanınızı” yazan gazeteciye ne oldu?

Yaka paça gözaltına alındı.

Buna karşılık...

Bir tür “Yerim sizin Milli Mücadele’nizi” anlamına gelen “Keşke Yunan galip gelseydi” lafını eden Kadir Mısıroğlu’na ne oldu?

Ne olacak?

Hiçbir şey olmadı.

*

Ne yani?

Artık tek mukaddesimiz 15 Temmuz mu?

En büyük mukaddesimiz olan Milli Mücadele’ye her türlü laf saydırmak, hakaret etmek serbest mi?

*

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

Sersemin, densizin, alçağın teki...

“Keşke FETÖ galip gelseydi” diye bir laf etseydi ne olurdu?

*

Ve yine elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

Kadir Mısıroğlu “Keşke Yunan galip gelseydi” lafını edince ne oldu?

Başka sorum yok, tanık sizin.

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