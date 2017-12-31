Ahmet Hakan: 'Yazıklar olsun' çıkışına karşı Abdullah Gül'ün söyleyebileceği 5 şarkı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ismini vermeden 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin eleştirilerde bulunan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e söylediği "Nasıl olur da Bay Kemal'in kayığına binersiniz, yazıklar olsun" ifadeleri hakkında yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Yazıklar olsun’ çıkışına karşı Abdullah Gül’ün söyleyebileceği 5 şarkı" başlığıyla yayımlanan (30 Aralık 2017) yazısı şöyle:

1- Sazının tellerine Ahmet Kaya gibi hınçla vurarak... “BAŞKALDIRIYORUM, VARIN BENİM FARKIMA...” şarkısını söyleyebilir.

2- Gayet kısık ve diplomatik bir ses tonuyla... “GELSE DE EN ACI SÖZLER DİLİME...” şarkısını mırıldanabilir.

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3- Kayseri’de bir bağ evine yerleşerek... “ÖLÜM VARSA BU DÜNYADA ZULÜM VAR...”türküsünü seslendirebilir.

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4- Leonard Cohen’e sardırıp... “HERKES BİLİYOR ZARLARIN HİLELİ OLDUĞUNU...”şarkısına var gücüyle asılabilir.

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5- Bir Ahmet Aslan kayıtsızlığı ve bir derviş edasıyla... “RIZKIMI VEREN HUDA’DIR KULA MİNNET EYLEMEM” deyişini havalandırabilir.

Bay Kemal'in kayığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son KHK’daki tartışılan madde hakkında...

“Yanlış anlaşılabilir, ileride sıkıntı doğurabilir, düzeltilse iyi olur” diyen Abdullah Gül’e... “Bay Kemal’in kayığına bindi” diye çıkıştı.

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“Bay Kemal’in kayığına bindi” cümlesi, AK Parti’nin geleceği açısından biraz tehlikeli bir cümle.

Tehlikeli, çünkü...

AK Parti’de şöyle bir yolun açılmasına neden olabilir:

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Diyelim ki bir AK Partili, kafasına yatmayan bir gelişme karşısında, “bu böyle olmasa daha iyi olur sanki” falan dedi.

Tesadüf bu ya!

Yine diyelim ki... O AK Partilinin dediğinin bir benzerini Kemal Kılıçdaroğlu da dile getirdi.

Böyle bir durumda...

O AK Partilinin “Yazıklar olsun sana! Bay Kemal’in kayığına biniyorsun! Çabuk in o kayıktan” taarruzuyla karşılaşması kaçınılmaz olur.

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Durum böyle olunca da...

Ancak fikirlerin çatışmasından çıkabilecek olan hakikat kıvılcımı, AK Parti semalarında sittinsene geçse de asla çakmaz.