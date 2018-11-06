Ahmet Hakan yazdı: Yavaş yavaş nasıl FETÖ'cü olunur?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 11 maddeyle "yavaş yavaş nasıl FETÖ'cü olunacağını" yazdı. Hakan, "Kayıtsız şartsız itaati temel almaktan gocunmama aşamasına geçebilecek duruma gelmişsen, acayip bir FETÖ’cüleşme temayülü başlamış demektir" diye yazdı.

Hakan'ın "Yavaş yavaş nasıl FETÖ’cü olunur?" başlığıyla (6 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

EĞER... Bir gizli gündeme, gizli ajandaya sahip olmaya başlamışsan...

EĞER... Kendi özel alanında konuştuklarının bazılarını kamu alanındakonuşmamaya özen gösterme eğilimine girmişsen...

EĞER... İnandığın dava için çevrendekileri kandırmayı mubah saymakta bir sakınca görmemeye yönelmişsen...

EĞER... İnandığın dava için bazen kalleşlik de yapılabileceğine ikna olmaya yatkınlaşmışsan...

EĞER... Kendinde bazen körü körüne bağlanma ve bir tür robot haline gelme potansiyeli fark ediyorsan.

EĞER... Kayıtsız şartsız itaati temel almaktan gocunmama aşamasına geçebilecek duruma gelmişsen.

EĞER... Azıcık da olsa güç kazandığında güç zehirlenmesi yaşayıp “Var mı bana yan bakan” edası takınıyorsan...

EĞER... Bazen kendini bir emir eri gibi hissederken yakalıyorsan...

EĞER... Hedefine ulaşmak için bütün insanlık değerlerini çiğnemeyi içine sindirmeye başlamışsan...

EĞER... Kendini sadece ve sadece cemaatine, grubuna, aşiretine adamayafazlasıyla heves ediyorsan...

EĞER... Kendini bazen arkasından kuyusunu kazdıklarına gülücükler atarkenyakalıyorsan...



Aman dikkat et dostum!

Sende acayip bir FETÖ’cüleşme temayülü başlamış demektir.

Aman ha aman!