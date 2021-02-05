Ahmet Hakan: Üniversite içinden rektör atamak bir seçenek olarak masada olsa, huzur gelse

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’den milletvekili ve belediye başkan adayı adayı Prof. Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından başlayan protestolara ilişkin olarak, “Üniversite içinden rektör atamak bir seçenek olarak masada olsa, huzur gelse” görüşünü savundu.

Hakan yazısında, “Sıkılı yumruklar birazcık gevşese, diyalog kültürü devreye girse, öğrenciler bir adım geri atsa, yöneticilerimiz bir adım geri atsa... Rektör Bulu, yeni bir yaklaşım denese, gösterilerdeki tahrikçiler yalnız bırakılsa. Terör unsurları elbirliğiyle ayıklansa, sloganların yerini fikirler alsa, polisimiz biraz daha dikkatli olsa, siyaset kurumu yatıştırıcı bir yaklaşımda bulunsa. Herkes biraz ödün verse, mesele rektör meselesinin dışına çıkmasa, olaylar kampus dışına taşırılmasa... Kâbe konusunda incitilenlerden özür dilense, gaz verip çocukları ateşe atanlar kınansa, karşılıklı inatlaşmalardan vazgeçilse... Üniversite içinden rektör atamak bir seçenek olarak masada olsa, huzur gelse, sükûnet gelse, barış gelse, ve en sonunda 'uzansak sonsuza” ifadesini kullandı.