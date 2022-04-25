Ahmet Hakan: Ümit Özdağ, buluşma falan olmadan daha büyük işler yapıyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 6'lı muhalefet masasının buluşmasına ilişkin olarak, "Ümit Özdağ, buluşma falan olmadan daha büyük işler yapıyor" yorumunu yaptı.

Hakan, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Altılı buluşmalar rutine bindikçe, 'Buluşuyorlar buluşmasına da sonuç ne?' tarzı bir tepkisellik gelişiyor.

- Görüntü olarak “Erdoğan’a karşı birleşmişler” imajı pekişiyor.

- Çözüm ve zafer bekleyen kitlelerde bir kanıksama başlıyor.

- Her buluşma büyüyü bozuyor, enteresanlığı zedeliyor.

- Hiçbir buluşmadan gündemi sarsacak bir şey çıkmıyor.

- Ümit Özdağ, buluşma falan olmadan daha büyük işler yapıyor.

-İş rutine bindikçe dikkat dağılıyor, ilgisizlik baş gösteriyor."