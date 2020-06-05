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Ahmet Hakan: Üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin gündemde olduğu günde Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatayım

05 Haziran 2020 07:21

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Enis Berberoğlu,  HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin  düşürülmesinini bugünkü köşesinde yorumladı. Hakan, üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin gündemde olduğu bu günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklara ilişkin söylediği sözleri hatırlattı. 

Hakan, "2016’da yükselen PKK şiddetinin ardından 'dokunulmazlıklar' konusu gündem olmuştu. Konu Meclis’e geldi. Anayasa değişikliği oylaması yapıldı. CHP’nin de desteğiyle, referanduma bile gitmeye gerek kalmadan Anayasa değişikliği Meclis’ten geçti ve dokunulmazlıklar kaldırıldı." ifadesini kullandı. 

Hakan, "Çok iyi hatırlıyorum. O dönem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, 'Hem yargının bağımsız olmadığını söylüyorsunuz, hem de dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyorsunuz' diye sormuştum. Kılıçdaroğlu, bu soruya şu yanıtı vermişti: 'Eğer birisi hapse girecekse önce siyasetçi girsin. Eğer bedel ödenecekse önce bedeli biz ödeyelim.' Bu arada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yine dokunulmazlıkların kaldırılma sürecinde şu sözü söylediğini de unutmayalım: 'AKP’nin dokunulmazlık teklifi Anayasa’ya aykırı ama ‘evet’ diyeceğiz.' HDP’li iki milletvekili ile birlikte CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun gündemde olduğu bir günde bunları bir hatırlatayım dedim." düşüncesini dile getirdi. 

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Ne olmuştu?

HDP Diyarbakır Milletvekili Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Farisoğulları ve Güven'e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları hakkında mahkeme tarafından verilen, kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.

Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşmüştü.

TIKLAYIN |  CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü!

TIKLAYIN | Milletvekillikleri düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı!

 

   

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