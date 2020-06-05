Ahmet Hakan: Üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin gündemde olduğu günde Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatayım

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinini bugünkü köşesinde yorumladı. Hakan, üç ismin milletvekilliklerinin düşürülmesinin gündemde olduğu bu günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıklara ilişkin söylediği sözleri hatırlattı.

Hakan, "2016’da yükselen PKK şiddetinin ardından 'dokunulmazlıklar' konusu gündem olmuştu. Konu Meclis’e geldi. Anayasa değişikliği oylaması yapıldı. CHP’nin de desteğiyle, referanduma bile gitmeye gerek kalmadan Anayasa değişikliği Meclis’ten geçti ve dokunulmazlıklar kaldırıldı." ifadesini kullandı.

Hakan, "Çok iyi hatırlıyorum. O dönem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, 'Hem yargının bağımsız olmadığını söylüyorsunuz, hem de dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyorsunuz' diye sormuştum. Kılıçdaroğlu, bu soruya şu yanıtı vermişti: 'Eğer birisi hapse girecekse önce siyasetçi girsin. Eğer bedel ödenecekse önce bedeli biz ödeyelim.' Bu arada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yine dokunulmazlıkların kaldırılma sürecinde şu sözü söylediğini de unutmayalım: 'AKP’nin dokunulmazlık teklifi Anayasa’ya aykırı ama ‘evet’ diyeceğiz.' HDP’li iki milletvekili ile birlikte CHP’li Enis Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunun gündemde olduğu bir günde bunları bir hatırlatayım dedim." düşüncesini dile getirdi.

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