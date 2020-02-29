Ahmet Hakan, Türkiye'nin sınır kapılarını açtığı haberlerini yorumladı: İnsanlıktan anlamayan Avrupa, anca bundan anlar!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Suriye ordusunun İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları engellemeyeceğine yönelik haberleri yorumladı. Hakan, "Avrupa’ya 'İnsan ol, olmazsan şunu yaparız' deme şansımız yok ama 'Mülteci yığılmasına karşı verdiğimiz savaşta bizi yalnız bırakma, bırakırsan kapıları açarız' deme şansımız var." düşüncesini dile getirdi.

Hakan, "Türkiye, kapıları açarak, işte bu şansını denemeye karar verdi. İnsanlıktan anlamayan Avrupa, anca bundan anlar! Türkiye’nin Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacıları engellememe kararıyla ilgili haberleri Arkasına Rusya’yı da alan Esad, kendi ülkesinin toprakları içinde yaptığı saldırılarla şu iki şeye neden oldu, oluyor: Hastane, okul demeden bombalayarak insanlık suçu işledi, işliyor. Sınırlarımıza yüz binlerce mültecinin yığılmasına yol açtı, açıyor. İnsanlık suçu açısından olaya bakıldığında Avrupa’nın durumu şu: İnsanlıkmış, suçmuş umurunda bile değil Avrupa’nın! Yok böyle bir erdemi.Söyleniyor, ırgalanmıyor! Anlatılıyor, umursamıyor! Gösteriliyor, etkilenmiyor! Avrupa’yı erdemli bir tutum almaya zorlayacak bir koz yok elimizde. 'İnsan ol, olmazsan şunu yaparız' diyemiyoruz yani." ifadesini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti.

Mülteci yığılması açısından olaya bakıldığında ise...

Avrupa’nın durumu şu:

Ödü kopuyor Avrupa’nın mültecilerden!

Ödü kopuyor ama elini taşın altına koymaya da yanaşmıyor.

Yüklemiş bütün yükü Türkiye’nin omuzlarına... Uzaktan ve dışarıdan seyrediyor.

Türkiye savaşsın, Türkiye mücadele etsin, Türkiye çırpınsın, Türkiye can versin ama ben tüyümü bile kıpırdatmayayım...

Takındığı tutumun özeti bu.

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