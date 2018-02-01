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Ahmet Hakan: Türk Tabipleri Birliği ve Furkan Vakfı operasyonları yanlış, gereksiz ve faydasız

"Kınama ve eleştiriyle halledilecek küçük bir mevzu, kriminalize edilmiştir"

01 Şubat 2018 06:33

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin’ yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı hakkında “Savaş bir halk sağlığı sorunudur!” başlıklı bir bildiri yayımlayan Türk Tabipleri Birliği ve dün ‘suç örgütü soruşturması’ kapsamında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı operasyonlarını "yanlış, gereksiz ve faydasız" olarak değerlendirdi. Hakan, "Gereksiz olmuştur çünkü: Hiç gereği yokken Türkiye’nin özgüven eksikliği olarak algılanmıştır" ifadesini kullandı.

Hakan'ın "Tabipler Birliği ve Furkan Vakfı operasyonları: Yanlış, gereksiz, faydasız" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yanlış olmuştur.

Çünkü:

“Farklı yaklaşımlara izin verilmez” algısına yol açmıştır.

Gereksiz olmuştur.

Çünkü:

Afrin operasyonuna yönelik toplumsal desteğin ezici büyüklüğüne halel getirmiştir.

Faydasız olmuştur.

Çünkü:

Afrin operasyonunun haklılığına güven duyulmuyormuş havasına yol açmıştır.

Yanlış olmuştur.

Çünkü:

Kınama ve eleştiriyle halledilecek küçük bir mevzu, kriminalize edilmiştir.

Gereksiz olmuştur.

Çünkü:

Normalde dikkat bile çekmeyecek bir yaklaşım, ülkenin bir numaralı gündemi haline getirilmiştir.

Faydasız olmuştur.

Çünkü:

Batı kamuoylarında son dönemde ortaya çıkan “Türkiye haklıdır” yaklaşımını zedelemiştir.

Yanlış olmuştur.

Çünkü:

Bir bildiri ve iki konuşmadan çekiniliyormuş havasına yol açılmıştır.

Gereksiz olmuştur.

Çünkü:

Hiç gereği yokken Türkiye’nin özgüven eksikliği olarak algılanmıştır.

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