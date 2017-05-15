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Ahmet Hakan: Trump başlasa konuşmaya, "Reza'yı kurtardım gitti" dese...

"Reza’yı kurtardım gitti' dese..."

15 Mayıs 2017 11:22

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Mayıs'ta gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili olarak "Trump var ya Trump, tüm ezberleri bozsa, 'Reza’yı kurtardım gitti' dese,  Türkiye anında Amerikancı olur" dedi. 

Ahmet Hakan'ın "Türkiye nasıl Amerikancı olur" başlığıyla yayımlanan (15 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Trump var ya Trump...

- Tüm ezberleri bozsa...

- Yumruğunu masaya vursa...

- Yüksek sesle haykırsa...

*

Ve başlasa konuşmaya...

*

- “FETÖ’yü iade ettim gitti” dese...

*

- “YPG’ye silahı kestim gitti” dese...

*

- “Reza’yı kurtardım gitti” dese...

*

Türkiye anında Amerikancı olur.

*

“Ver mehteri ver”in yerini...

“Ver Amerikan Milli Marşı’nı ver” bile alır.

 

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