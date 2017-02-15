Ahmet Hakan: Tarafsızlık sadece Doğan Medya'nın görevi mi, diğerleri saksı mı?

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Doğan Medya Grubu'nun "sosyal medyada yazdığı mesajlarla, açıkça kamuoyu gündeminde tartışılan bir konuda taraf olduğu" iddiasıyla İrfan Değirmenci'nin Kanal D'deki işine son vermesinin ardından gelen tepkilerle ilgili olarak "Tarafsız olmak neden sadece Doğan Grubu’na düşen bir görev? Diğerleri medya değil de saksı da ondan mı? Muhalifler, Doğan Grubu’na karşı tavır koymak için sergilenen enerjinin binde birini bile. Neden siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için sergilemiyorlar?" dedi. "Artık herkes 'taraf olmayan bertaraf olur' falan diye mi düşünmeye başladı? Eğer böyleyse neden Tayyip Erdoğan’a kızılıyor ki?" ifadesini kullanan Hakan, "'Doğan da Doğan; Doğan da Doğan' diye tutturan medyacılar ne zaman Doğan’ı bırakıp da kendi medyalarıyla ilgilenmeye başlayacaklar?" diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın "Doğan da Doğan Doğan da Doğan" başlığıyla yayımlanan (15 Şubat 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Doğan Grubu olmasa...

Birçok eski gazeteci, birçok CHP’li politikacı, birçok iktidar destekçisi, birçok iktidar karşıtı neyle uğraşacak, gerçekten çok merak ediyorum.



Tarafsız olmak... Neden sadece Doğan Grubu’na düşen bir görev? Diğerleri medya değil de saksı da ondan mı?



Muhalifler, Doğan Grubu’na karşı tavır koymak için sergilenen enerjinin binde birini bile... Neden siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için sergilemiyorlar?



Doğan Grubu’nun yazarları, başka grupların yazarlarıyla ilgili pek bir şey yazmazken... Başka grupların yazarları neden ha bire Doğan Grubu’nu yazıyor?



Bağımsız, bağlantısız, tarafsız, dürüst yayıncılık... Artık sadece Doğan Grubu’nun üstlenmesi gereken bir işlev mi?



Kampanyacı medya olmamak... Artık mümkün değil mi? İlle de kampanya mı yapmak gerekiyor? Yoksa olmuyor mu?



Artık herkes “taraf olmayan bertaraf olur” falan diye mi düşünmeye başladı? Eğer böyleyse... Neden Tayyip Erdoğan’a kızılıyor ki?



“Doğan da Doğan... Doğan da Doğan...” diye tutturan medyacılar... Ne zaman Doğan’ı bırakıp da kendi medyalarıyla ilgilenmeye başlayacaklar?