Ahmet Hakan: Taksim’de camii tamam, kilise de meydana çıksın

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Taksim Meydanı’ndaki Aya Triada Kilisesi'nin önünde yer alan dükkânların kaldırılması gerektiğini savundu.

Hakan, “Bir grup gazeteci olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la Hatay’da buluştuk. Bakan bize 'Beyoğlu Kültür Yolu' projesini anlatıyordu. Projenin Taksim ayağına geldiğimizde Sözcü gazetesinden bir arkadaşımız, 'Hamburgerci dükkânlarının önünü kapattığı bir kilise var orada... Onun önü açılamaz mı?' diye sordu. Bakan Ersoy, 'Öncelikle şu kültür yolu işini bitirmemiz gerekiyor' dedi." ifadesini kullandı.

Hakan, "Tam da bu konuşmanın gerçekleştiği günün ertesinde geldi bu fotoğraf önüme... Tamamlanan Taksim Camisi’nin fotoğrafıydı bu. Ben camiyi mimari olarak, tasarım olarak çok beğendim.Meydana da yakışmış. Önündeki Taksim Maksemi diye bilinen tarihi yapıyla da gayet uyumlu duruyor. Baktım, fotoğrafta bir de kilise var. “Aya Triada” adını taşıyan tarihi Rum kilisesi, mimari açıdan göz dolduran bir eser. Fakat önü dükkânlarla kapatılmış." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

Buradan tüm yetkililere sesleniyorum:

Cami tamam... Kilisenin de önü açılsın...

Bir tarafta cami olsun, bir tarafta kilise...

Böylece İstanbul’un göbeğinde bizim medeniyet anlayışımızın çok güzel bir örneği ortaya çıksın.

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