Ahmet Hakan: Suriyeli düşmanları size sesleniyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Suriyelilere yönelik ayrımcılık yapanlarla ilgili "Siz var ya siz.Bugünün Almanya’sında yaşasaydınız. Gırtlağınızı paralarcasına “Türken raus” diye slogan atardınız.Siz var ya siz...Nazi Almanya’sında yaşasaydınız.Yahudileri Gestapo’ya ihbar edip bahşiş kapanlardan olurdunuz." görüşünü dile getirdi.

Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki ( 9 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Siz var ya siz...

Nazi Almanya’sında yaşasaydınız.

Yahudileri Gestapo’ya ihbar edip bahşiş kapanlardan olurdunuz.

*

Siz var ya siz...

Bugünün Almanya’sında yaşasaydınız.

Gırtlağınızı paralarcasına “Türken raus” diye slogan atardınız.

*

Siz var ya siz...

1950’lerin ABD’sinde yaşasaydınız.

Siyahların hakkını savunanı “zenci sevici” diye aşağılardınız.

*

Siz var ya siz...

Sırbistan’da yaşasaydınız...

Müslüman nefretinden gözünüz dönerdi.

*

Siz var ya siz...

Fransa’da yaşasaydınız...

Kesin Le Pen’ci olurdunuz.

*

Siz var ya siz...

Güney Afrika’da yaşasaydınız.

Mandela’yı bacağından ağaca asardınız.

*

Siz var ya siz...

Bir Suriyeli, bir kadını taciz ettiğinde...

Genelleme yapıp bütün Suriyelileri tacizci ilan edersiniz.

*

Siz var ya siz...

Kendi ırkınızdan biri, bir Suriyeliye tecavüz edip katlettiğinde...

“Suç bireyseldir, bunun bizim gibi Suriyeli düşmanlarıyla ne ilgisi var” dersiniz.

*

Siz var ya siz...

Yalan yanlış bilgilerle Suriyelileri tecavüze layık nesneler haline getirirsiniz...

Bu atmosferin etkisiyle işlenen hunhar cinayetin ardından da... “Ama bizim ne suçumuz var ki” diye ağlaşırsınız.

*

Siz var ya siz...

Yanlış mülteci politikalarını ve bu politikaları uygulayanları hedef almak yerine...

Gariban Suriyelileri hedef alıp Suriyeli düşmanlığı yaparsınız.

*

Siz var ya siz...

Hiçbir konuda anlaşamazsınız.

Ama Suriyeli düşmanlığında anında hemen birleşiverirsiniz.

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Siz var ya siz...

Bu ülkenin çoğunluğusunuz, oy deposusunuz, kahir ekseriyetisiniz...

Ama size teslim olmak yok.

Meral Akşener'in partisinin şansı var mı?

- Ümit Özdağ’ı yanına almayı başardığı gibi Sinan Oğan ve Koray Aydın’ı da ikna ederse... Şansı var.

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- Bahçeli’nin AK Parti’den yana tutumundan kaynaklanan sağ muhalefet boşluğu devam ederse... Şansı var.

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- Cami cemaatine inandırıcı, ikna edici ve ciddi bir alternatif sunmayı başarabilirse... Şansı var.

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- Güçlü bir söylem, umut verici bir program ve güvenilir bir kadroyla yola çıkarsa... Şansı var.

Gandhi'nin yürüyüşü ile Kemal Bey'in yürüyüşü arasındaki farklar

Gandi yürüyüş sırasında 61 yaşındaydı... Kemal Bey 69 yaşında...

Gandi yürüyüşünü 24 günde bitirdi... Kemal Bey 25 günde...

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- Gandi’nin yürüyüşüne katılan 60 bin kişi tutuklandı... Kemal Bey’in yürüyüşünde tutuklama yok.

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- Gandi elinde bastona benzer bir değnekle yürüdü... Kemal Bey su şişesiyle...

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- Gandi 387 kilometre yürüdü... Kemal Bey 432 kilometre...

- Gandi 600 bin adım attı... Kemal Bey 600 bin adımı geçti.

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- Gandi yürüyüşe 70 yoldaşıyla başladı... Kemal Bey kalabalık bir kitleyle...

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- Gandi terlikle yürüdü... Kemal Bey marka spor ayakkabıyla...

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- Gandi İngilizlere karşı yürüdü... Kemal Bey, kendi tabiriyle “duvara karşı”.

Baykal'ın oğlu

DENİZ Baykal’ın bir oğlu varmış.

Adı Ataç’mış...

Profesörmüş...

*

Özel güvenlikçinin attığı kafa olmasa...

Tüm bunları öğrenemeyecektik.

*

Önemli görevlerde bulunmuş şunca yıllık bir siyasetçinin oğlu olacaksın...

Ve kendini bu denli saklayacaksın.

Pek görülmüş bir şey değil.