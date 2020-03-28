Ahmet Hakan: Şu Korona bittiğinde hiç tanımadığım birilerinin düğününe gizlice sızarak halay çekeceğim

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Çin'in Vuhan kentinde otaya çıkarak birkaç ay içinde neredeyse tüm dünyada 17 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmaktan, sürekli kolonya kullanmaktan ve elini yüzüne götürememekten şikâyet etti.

Şu Korona bittiğinde yapacağı ilk şeylerden birinin hiç umursamadan insanlarla mesafesini 5 santime kadar indireceğini ve hiç tanımadığım birilerinin düğünlerine gizlice sızarak halay çekeceğini söyledi.

Hakan'ın, "Şu Korona bittiğinde yapacağım ilk 10 şey" diyerek sıraladıkları şunlar:

- BİR: Sokağa çıkacağım sokağa... Bütün gün eve hiç uğramadan çarşı pazar gezip dolaşacağım.

- İKİ: Hemen ve derhal “Dostların arasında/Güneşin sofrasında” sloganıyla bir balıkçıya koşacağım.

- ÜÇ: Elimi yüzüme götüreceğim... Korkusuzca, doğal bir refleks olarak, hiç pişman olmadan...

- DÖRT: Bayağı işlek bir yerde konuşlanmış bir kafenin caddeye bakan tarafında oturup geleni geçeni izleyeceğim saatlerce.

- BEŞ: Sosyalmiş, mesafeymiş... Hiç umursamadan insanlarla temas mesafemi 5 santime kadar indireceğim.

- ALTI: El sıkışmak özlenir mi yahu? Özledim valla! El sıkışacağım el... Hatta kafa tokuşturmaya bile varım. O derece yani.

- YEDİ: Hayatımda hiç yapmadım ama yapacağım. Alacağım elime bir olta... Bebek taraflarında balık tutacağım.

- SEKİZ: Bir süre ama uzun bir süre... Kolonyanın, dezenfektan denilen meretin yüzüne bile bakmayacağım.

- DOKUZ: Hemen kendime bir iş uydurup Ankara’ya gidip gelerek... Bir uçak yolculuğu yapacağım.

- ON: Hiç tanımadığım birilerinin düğünlerine gizlice sızarak halay çekeceğim. Gerçekten yapacağım bunu.

"Çobana musallat olan cilveli kadere karşı acı acı tebessüm ettim"

Öte yandan Hakan, Koronavirüs teşhisi konan Britanya Başbakanı Boris Johnson ile ilgili olarak da, "Adına 'sürü bağışıklığı' denilen bu yöntemden kısa sürede vazgeçti Boris Bey. Boris Bey’in virüsü kaptığını öğrenir öğrenmez... Sürüyü bırakıp da çobana musallat olan cilveli kadere karşı acı acı tebessüm ettim" ifadelerini kullandı

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