Ahmet Hakan: Sözüm ona sosyalist takılıp da Vatan Şaşmaz'ın ardından "Vatan şaştı" diye çirkin espri yapanlar var

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi sonrası sosyal medya hesabında "Vatan şaştı" paylaşımını yapan Orhan Aydın'a tepki gösterdi. Hakan, "Sözüm ona sosyalist falan takılıp da Vatan Şaşmaz’ın ardından “Vatan şaştı” diye çirkin espriler yapan tipler" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Cinayet artı intihar’ vakasının ortaya çıkardığı yurdum tipleri" başlığıyla yayımlanan (29 Ağustos 2017) yazısı nın iligli kısmı şöyle:

- DUYAR’CILAR: “İki hayat söndü, susmak ve saygı göstermek çok mu zor” diye duyar kasan tipler.

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- GIYBETÇİLER: Daha olayın ilk saniyesinde en az yüz seksen üç dedikoduyu ortalığa boca eden tipler.

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- CSI’CILAR: CSI Miami’nin tuhaf dedektifi Horatio edası takınıp olay yeri inceleme uzmanı gibi davranan tipler.

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- TANIRDIM’CILAR: “Vatan’ı da tanırdım, Filiz’i de tanırdım. İkisi de dostumdu” üzerinden dikkat çekmeye çalışan tipler.

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- İNTİKAM’CILAR: “Gördünüz mü? Kadınlar da ya benimsin ya kara toprağın diyormuş” diyerek kadınlardan intikam almaya çalışan tipler.

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- VATAN’CILAR: Hemen taraf olanlar... “Ben Vatancıyım arkadaş” diye ortaya çıkarak “Filiz’e zerre acımadım” diye yazan tipler.

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- FİLİZ’CİLER: Vatancılara karşı anında örgütlenip “Biz de Filizciyiz arkadaş” diye ortaya çıkan tipler.

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- SERSEMLER: Daha cinayetin ilk dakikasında... “Çocuklar Duymasın” dizisinin yapımcısına... “Abi, Vatan’ın yerine dizide kime rol vereceksin” diye mesaj atan sersem tipler...

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- NE MALUM’CULAR: “Ne malum Vatan ile Filiz’in üçüncü kişi tarafından öldürülmediği? Ne malum... Ne malum...” deyip duran tipler.

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- NE ACAYİP’ÇİLER: “Bir yandan Çocuklar Duymasın izliyoruz, bir yandan da Vatan Şaşmaz’ın öldürüldüğü haberini alıyoruz. Ne acayip” diyen tipler.

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- ESPRİ’CİLER: Sözüm ona sosyalist falan takılıp da Vatan Şaşmaz’ın ardından “Vatan şaştı” diye çirkin espriler yapan tipler.

Ha şöyle CHP

Bin bir emekle “Adalet Kurultayı”düzenliyorlar.

Birkaç kendini bilmez ise... Kurultay alanına kurmuşlar çilingir sofrasını, kafaları çekiyor. Kafaları çektikleri alanın hemen yanında ise Çanakkale destanını yazan kahramanlar yatıyor.

Bekledim, CHP ne yapacak diye.

Ve sonuç: Çok etkili, çok çabuk ve çok net bir tepki kondu.

Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın yaptığı açıklama şöyle:

- 30 bin kişinin katıldığı Adalet Kurultayı’nda bütün katılımcılar, şehitlerimize ve kurultayın ruhuna yakışır davranırken... Kendini bilmez birkaç kişinin alkol aldığı tespit edilmiştir.

- Bu kişiler derhal kamp dışına çıkarılmıştır. Parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerle ilgili ihraç işlemi başlatılmıştır.

- Bu kişilerin davranışları bizleri ve vatandaşlarımızı derinden yaralamıştır. Çanakkale ruhuyla bağdaşmayan bu tür davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bütün vatandaşlarımız bilmelidir.

Ha şöyle CHP... Ha şöyle.