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Ahmet Hakan: Sayın Cumhurbaşkanım, Rıdvan'ı ağlatanlara kızar mısınız?

"Kendisine beklediği ilgiyi gösterir misiniz?"

10 Haziran 2017 11:45

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Arda Turan'a yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "Siyaseten evet mevet dalgası var ya, bir kere oradan Arda’yı bir cebe koydular 24 Ocak’tan sonra. Beni bitirdiler. Şimdi bu çocuk da onun bedellerinden birini ödüyor" diyen NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen'i tiye aldı. Hakan, "Sayın Cumhurbaşkanım, Rıdvan ağlıyor. Kendisine beklediği ilgiyi gösterir misiniz?" ifadesini kullandı. 

Dilmen, tepki çeken sözlerinin devamında şunları söylemişti:

"Ne değişti de Arda böyle oldu? Sebepleri tecrübeme dayanarak söylüyorum. Birincisi siyasi, tartışmasız. Bunu futbol direktörünün görmesi lazım. Cumhurbaşkanımızın da görmesi lazım." 

Ahmet Hakan'ın "Bir Rıdvan ağlıyor gözleri yaşlı" başlığıyla yayımlanan (10 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Rıdvan Dilmen kendisine ve Arda Turan’a yönelik eleştirileri yorumlamış.

*

Şöyle demiş:

- Arda ile ben evet dedik diye linç ediliyoruz.

- Ben, Arda, Burak, Murat Boz... Vuruyorlar da vuruyorlar.

- Arda’yı cebe koydular, beni de bitirdiler.

- Evet demesek bunlar başımıza gelmezdi.

*

Hani ilkokulda...

“Öğretmenim Ecesu ağlıyor” diye bir ses yükselir ya...

*

Ben de benzer bir ses yükseltiyorum.

Ve diyorum ki...

- Sayın Cumhurbaşkanım!

- Rıdvan ağlıyor!

- Kendisine beklediği ilgiyi gösterir misiniz?

- Rıdvan’ı ağlatanlara kızar mısınız?

- Bir döver misiniz onları?

 

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Rıdvan DilmenAhmet HakanArda Turan

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