Ahmet Hakan: Saldırganlığa alıştırılmış cins köpeklerin sorumsuz sahipler sadece belirli sınıflara mensup değiller

"Son zamanlarda bizi, 'hayvan sevgisi' ile 'insan sevgisi' arasında tercihe zorlayanlar türedi. Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur: 'İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.'

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Gaziantep'te 4 yaşındaki bir çocuğun 2 pitbullun saldırısına uğraması sonrasında başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Saldırganlığa alıştırılmış cins köpeklerin tümünün sahibi var, bu sorumsuz sahipler de sadece belirli sınıflara mensup değiller" dedi.

Gelelim esas meseleye... Deniliyor ki: Sokaklarda başı boş, sahipsiz köpekler olmasın. Tamam. Olmasın. Tabii ki olmasın. Ama bunun için şu iki meselenin halledilmesi şart:

- Birinci mesele: Yeterli miktarda barınağın olmaması...

- İkinci mesele: Barınaklardaki koşulların düzgün olmaması...

Bu iki mesele hallolursa... Sorun kalmaz. Ama bu iki mesele hallolmadan sokaklardan kedi/köpek toplamak... Kedi/köpekler için sonu belirsiz bir muamma olur. Bu arada şunları da söylemeliyim:

Saldırganlığa alıştırılmış cins köpeklerin tümünün sahibi var. Bu tür köpeklerin oluşturduğu tehlikenin tek nedeni, sahiplerinin sorumsuzluğu... Bu sorumsuz sahipler de sadece belirli sınıflara mensup kişiler değiller. Benim görebildiğim kadarıyla... Sokak köpeklerinin tümü munis ve şefkate muhtaç... Saldırgan sokak köpeğine pek rastlamadım ben."

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